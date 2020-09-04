Bora İsminin Anlamı Nedir? Bora Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bora yalnız başına çok rahat bir şekilde kullanılabildiği gibi, yanına ikinci bir isim düşünmek için de uygun bir isimdir. Bu sözcüğün dil kökeninin İtalyanca olması da bazı aileler tarafından dikkat çekici olarak değerlendirilmektedir.



Bora Ne Demek?



Türk Dil Kurumu sözlüğü içerisinde yer alan ifadeye göre bora, çoğu zaman arkasından yağmur yağan sert bir rüzgar çeşididir. Bu bakımdan gücü çağrıştırmakta ve genellikle erkek çocuklara yakıştırılmaktadır. Bazı kaynaklarda da boş bir arazide çıkan rüzgar için de bora sözcüğünün kullanıldığına rastlanılmaktadır. Bazı edebi kaynaklarda betimleme yapmak isteyen şair ve yazarlar da sık sık bu terimden faydalanmaktadır.



Bora ismini taşıyan insanların sezgisel tarafları çok güçlüdür. Bu sebeple de olasılıkları önceden tahmin eder ve her türlü tehlikeye karşı önlemlerini önceden alırlar. Ancak bu onların umutlarını kaybetmesine neden olmaz. En kötü ve çözümsüz görünen hallerde bile umuda sarılmayı tercih ederler. İçine kapanık ve sessiz bir yapıya sahiptirler. Karşıdaki insan tarafından keşfedilmeyi severler. Bu sebeple de genellikle gizemli bir duruş sergilemeyi tercih ederler. Özgürlük, yaşamlarının olmazsa olmaz bir parçasıdır. Mantıklı karar verebilme becerileri yüksektir. Ancak buna zıt bir şekilde karar verme konusunda oldukça zorlanırlar.



Bora İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Anlam bakımından büyük bir kesimin ilgisini çekmeyi başaran Bora ismi, Kur’an-ı Kerim içerisinde bulunan herhangi bir ayette geçmez. Ancak bu adın uzun yıllardır erkek çocuklara yaygın olarak verildiği görülmektedir.