Boston Terrier Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Boston Terrier Cinsi Hakkında Bilgiler

Boston Terrier diğer köpeklere göre özel bir ırktır. Çok sevecen ve mutlu bir yapıları bulunmaktadır. Çocuklarla birlikte çok güzel vakit geçirirler.

Boston Terrier Köpek Özellikleri Nelerdir?

Boston Terrier ırkı köpeklerin il olarak 1800 yıllarında ortaya çıktığı bilinmektedir. Pek çok varsayımın olduğu bu köpekler eski yıllarda zengin aileler tarafından köpek dövüşünde kullanıldığı da söylenmektedir. Boston Terrier köpekleri hakkında bunlar gibi hikayeler bulunmaktadır. Zaman içerisinde ise büyük bir hayran kitlesine ulaşan Boston Terrier köpekleri dünyanın her yerine bulunmaktadır.

Her cins köpeklerin birbirinden farklı özellikleri bulunmaktadır. Boston Terrier köpeklerinin özellikleri ise şunlardır:

- Sevgi dolu, insan odaklı ve şefkat dolu bir köpektir.

- Bakımı oldukça kolay bir köpek türüdür.

- Çok zeki bir hayvandır. Her zaman öğrenmeye çalışır.

- Bekçi köpeği olabilir.

- Özellikle ilk kez köpek sahiplenecek kişiler için Boston Terrier cinsi köpekler iyi bir seçimdir.

- Düzenli egzersiz yaptırmak gerekir. Çünkü Boston Terrier köpekleri yüksek enerjiye sahiptir.

- Çok uzun süre yalnız bırakılmaması gerekir. Böyle bir durumda ayrılık kaygısı yaşanır.

- Bazı kalıtsal hastalıklara karşı hassastır.

- Tahılsız besinler ile beslenilmesi gerekmektedir.

Yavru Boston Terrier Cinsi Hakkında Bilgiler

Boston Terrier köpeklerin yavrularının her köpekte olduğu gibi düzenli bakımlarının yaptırılması gerekir. Oldukça hareketli ve dost canlısı bu köpekler özellikle yavru iken daha hareketli olurlar. İyi bir eğitimle çocuklara karşı çok nazik olabilirler. Fakat cüssesinden kaynaklı bazen istemsizce çocuklara zarar verebilirler.

Boston Terrier köpekleri özellikle yavru iken diğer evcil hayvanlar ile tanıştırılması gerekir. Bu şekilde sıkı bir arkadaşlık kurulabilir. Fakat bu köpeklerin yabancılara karşı dikkatli davrandığını asla unutmayınız.

Boston Terrier köpeklerinin günlük olarak uzun yürüyüşlere ihtiyacı bulunur. Tüm köpeklerde olduğu gibi Boston Terrier köpeklerinin de egzersiz yapmaları çok önemlidir. Bu ırk köpekleri enerjilerini boşaltmaz ise psikolojileri bozulur. Bu nedenle Boston Terrier cinsi köpeklerin mutlaka her gün düzenli bir şekilde gezdirilmesi ve yürüyüşler yapılması önerilir.

Boston Terrier Karakter Özellikleri

Boston Terrier köpekleri genellikle hızlı, enerjik ve zeki köpekler olarak bilinmektedir. Özellikle sahibi arasında özel bir bağ kurulur. Boston Terrier köpeklerine Amerikan beyefendisi denmektedir.

Boston Terrier köpekleri yumuşak karakterli köpeklerdir. Fakat bazı durumlarda çok inatçı da olabilirler. Karakterlerinin altında yatan beyefendilik dışında çok itaatkar köpekler de diyebiliriz. Çocuklar ile güzel vakit geçirirler. Fakat küçük çocuklar ile yalnız bırakılmamalıdır. Ayrıca Boston Terrier köpeklerine sahip olunmadan önce mutlaka nasıl eğitileceği, nasıl bakımı yapılacağı ve karakter özelliklerinin nasıl olduğunun bilinmesi ve öğrenilmesi gerekir.

Boston Terrier Fiziksel Özellikleri

Boston Terrier köpek cinslerinin belirli bir fiziksel özellikleri bulunmaktadır. Menşei Kuzey Amerika olan Boston Terrier köpeklerinin ortalama boyutları 43 santimetredir. Ortalama ağırlıkları ise 11 kilogramdır. Boston Terrier köpeklerinin ortalama ömürleri 15 yıldır. Genellikle renkleri siyah, kırmızı, kahverengi, beyaz, ten rengi ve gri renklerdedir.

Güçlü ve arkadaş canlısı bir karaktere sahip olan bu köpeklerin erken yaşlarda eğitilmesi önerilmektedir. Kolay öğrenen bir yapıları bulunmasından dolayı eğitimi çok zor değildir. Cana yakın olan Boston Terrier köpekleri eğitim almaları ile daha iyi bir karaktere sahip olurlar. Bu köpekler için profesyonel köpek eğitim tesisleri önerilmektedir.