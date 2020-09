Boxer Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Boksör Cinsi Hakkında Bilgiler

Boxer köpeklerinin ataları alman Bullenbeisser ve Bulldog köpekleri olduğu düşünülmektedir. Bu köpeklerin görevi her zaman avını hızlı yakalamaktır. Bu görevi de her zaman başarılı bir şekilde yerine getirir.



Boxer Köpek Özellikleri Nelerdir?



Boxer köpekleri eski zamanlarda daha çok çiftçiler tarafından tercih edilmiştir. Bunun sebebi yaban domuzu, tilki, çakal ve kurt gibi yırtıcı hayvanlardan korunmak içindir. Günümüzde ise hala sıklıkla beslenen Boxer köpekleri en popüler ırk arasında yer almaktadır.



Büyük kaslara sahip ve etkileyici bir görünümü olan Boxer köpekleri görünümünün aksine sevinçli bir mizaha sahiptir. Her zaman egzersiz yapmaya ihtiyaç duyarlar. Çok hareketli ve enerji dolu bir köpek cinsidir. Ayrıca zeki, kurnaz ve uyanık olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde Boxer köpeklerine sahip olan kişiler evlerin bahçesinde veya çiftliklerde yetiştirmektedir.



Bu köpek cinsinin evde bakılması zordur. Genellikle bahçelerde bakılması gerekir. Ayrıca her zaman doğru bir eğitim verilmelidir. Böylece çevresi ile sosyalleşerek ailesine oldukça düşkün olur. 2005 yılında ise Amerikan Kennel Kulübü tarafından tanınmıştır. Bu köpekler ortalama 9 ve 10 yıl yaşarlar. Fakat uzun yaşamaları için düzenli beslenmeleri gerekir. Kişisel bakımları, rutin egzersizleri ve temizlikleri ihmal edilmemelidir.



Yavru Boxer Cinsi Hakkında Bilgiler



Köpeklerin eğitiminin yavru iken başlatılması oldukça önemlidir. Bu durum Boxer köpekleri için de geçerlidir. Yavru Boxer köpeklerinin eğitimi oldukça önemlidir. Kısa ve sık tüyleri bulunan Boxer köpeklerinin haftada bir taranması gerekir. Kısa tüyleri olmasına rağmen tüy dökme problemleri yaşanabilir. Fakat düzenli tarandığında tüy dökme sorunları azalabilir. Tarama işlemleri kolaylıkla yapılabilir.



Alerjik bir bünyeye sahip olmaları sebebiyle Boxer köpeklerinin ne yediğine dikkat etmek gerekir. Bu durum sağlıkları açısından çok önemlidir. Boxer köpeklerini yavru iken eğitmek çok önemlidir. Eğitimi pek kolay sayılmaz. Erken dönemde eğitim vermek sosyalleşmeleri açısından çok önemlidir. Uzun süre eğitimlerden hoşlanmazlar. Çok hareketli olan Boxer köpekleri uzun eğitimlerden sıkılırlar. Kendi kafalarına göre hareket etmeyi çok severler. Bu nedenle eğitime hemen cevap veremeyebilirler. Sabırlı olmak ve deneyimli kişiler tarafından eğitilmek oldukça yarar sağlayacaktır.

Boxer Karakter Özellikleri



Boxer köpekleri enerjik yapısı ve hareketli olması sebebiyle çok sevilen bir cinstir. Bu köpeklerin olgunlaşması biraz uzun sürebilir. Fakat her zaman Boxer köpekleri mutlu görünür. Oldukça sadık ve güvenilir bir köpektir. Özellikle yüksek sesten ve sert davranışlardan hoşlanmazlar. Bu tarz davranışlar ile karşılaşır ise saldırgan bir köpeğe dönüşebilir.



Boxer köpekleri iyi sosyalleşir ise ailesine ve çevresindeki kişilere alçak gönüllü olur. Oyun oynamayı çok sever ve hiperaktif bir köpektir. Eğitimi sonrasında verilen tüm komutları yerine getirir.



Boxer Fiziksel Özellikleri



Boxer cinsi köpeklere bakıldığında göze ilk çarpan özellik çene yapılarıdır. Ağzının son derece güçlü bir tutuş yapısı bulunur. Güçlü bir görünüme sahip olan Boxer köpeklerinin orantılı bir vücudu bulunur. Bacak ve gövdeleri kaslıdır.



Ayrıca Boxer köpeklerinin en dikkat çekici özelliği şişkin yanakları ve yüzündeki kırışıklıktır. Bu özelliği ile yüzünde her zaman heyecanlı ve şaşkın bir ifadesi bulunur. Gözleri kahverengi tonlarındadır. Gözlerindeki bakışlarda uyanık bir ifade vardır. Boxer köpeklerin renkleri siyah-beyaz, açık kahve-beyaz, kırmızı, kırmızı-beyaz-sade renklerinde olabilir.