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13.10.2020 - 16:25 |

Boy uzatma ameliyatı nasıl uygulanır?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya; cerrahi tekniklerle boy kısalığı tedavisinin mümkün olduğunu belirtiyor.

Boy uzatma ameliyatı nasıl uygulanır?
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Boy uzatma ameliyatı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde 20'li, 30'lu, 40'lı, 50'li ve hatta 60'lı yaşlardakiler de dahil olmak üzere güvenli bir şekilde yapılan, başarı oranı yüksek bir prosedürdür.

Boy uzatma, vücudun kemiği yenileme kapasitesinin yanı sıra onu çevreleyen ve destekleyen yumuşak dokular, bağlar, kan damarları ve sinirler kullanılarak elde edilir. Operasyon uzatılacak kemiğin kesildiği osteotomi adı verilen bir operasyonla başlar. Uzuv (genellikle üst veya alt bacak) daha sonra birkaç farklı harici ve / veya dahili sabitleme cihazı veya çerçevesinden biri kullanılarak stabilize edilir.

Bunu iki iyileşme aşaması izler. İlk veya distraksiyon aşamasında, kesilen kemik, osteotomi bölgesinde distraksiyon osteogenezini veya yeni kemik büyümesini teşvik eden bir süreçte çok kademeli olarak ayrılır. Yeni kemik dokusunun sürekli büyümesi, boşluğun tipik olarak günde dört kez, her bir ayarlama ile bir çeyrek milimetre olmak üzere günde toplam bir milimetre olacak şekilde dağıtılmasıyla gerçekleştirilir. Kemiğin uçları arasındaki boşluk açıldıkça vücut, istenen uzunlukta kemik elde edilene kadar boşlukta yeni doku üretmeye devam eder. Travma veya doğum kusurundan kaynaklanan kemiğin yanlış hizalanması gibi mevcut olabilecek herhangi bir deformiteyi düzeltmek için ek stratejiler mevcuttur. Bu evrenin başlarında hastalar hareket halinde kalmak için koltuk değneklerinin yardımıyla yürürler.

Tedavinin ikinci aşamasında kemik sağlamlaşır ve iyileşir. Hasta yavaş yavaş etkilenen uzuv üzerine daha fazla ağırlık verir ve herhangi bir yardım almadan yürümeye başlar.

Nasıl uygulanır?

Kademeli uzatma işlemi, bir harici fiksatör veya bir dahili uzatma çivisi ile gerçekleştirilebilir. Harici fiksasyon, kemiğe pimler (çubuklar), vidalar ve tellerle bağlanan uzvun dış tarafına inşa edilen bir çerçevedir. Harici fiksatörde yapılan ayarlamalar, kısa ve hizasız uzvun kademeli olarak uzatılması ve düzeltilmesi için kullanılabilir.

İç uzatma çivisi (ILN), kemiğin ilik boşluğuna yerleştirilen teleskopik, motorlu intramedüller çivi veya çubuktur. Uzaktan kumandalı bir cihaz ile çivi içindeki mıknatıs döndürülür ve bu kademeli olarak teleskopik çiviyi ve kemiği uzatır. Bu yöntemle, ILN yerleştirildiğinde ameliyat sırasında kemik düzleştirilir ve daha sonra uzatma sonraki birkaç hafta içinde kademeli olarak yapılır. Uzayan kemik iyileştikten sonra vücuttaki diğer kemikler kadar güçlü olur ve zamanla zayıflamaz veya bozulmaz.

Osteotomi ve çoğu fiksasyon cihazının yerleştirilmesi, epidural anestezi (birçok kadının doğum sırasında aldığı aynı anestezi türü) kullanılarak yapılabilir, böylece hastalar isterlerse ameliyat sırasında uyanık kalabilirler. Ortalama hastanede kalış süresi iki gündür. Prosedür büyük kesi veya kemik grefti içermez. Ameliyat veya iyileşme sürecinde genellikle ağrı hissedilmez.

Tedavi edilen hastaların çoğunda, konjenital bir kusur, çocuklukta büyüme plakası yaralanması veya kemiklerin deforme olmuş bir pozisyonda iyileştiği veya bir kırığın yanlış kaynaşması sonucu bacak uzunluğu eşitsizliği gibi sorunlara rastlanabilir. Bu prosedür, cücelik veya erken ergenlik çağında olduğu gibi istisnai derecede kısa boylu bireylerin hem kollarını hem de bacaklarını uzatmak için kullanılabilir.

Genel olarak, boy uzatma ameliyatları yüksek başarı oranına sahiptir (yaklaşık% 95). Çoğu prosedürde sadece küçük kesiler gerektiğinden yara izi genellikle minimum düzeydedir. Eklemlerde karıncalanma ve sertleşmeyle ilgili küçük sorunlar ortaya çıksa da, boy uzatma ameliyatından kaynaklanan ciddi komplikasyonlar nadir görülür.

Boy uzatma ameliyatı nasıl uygulanır

Prof. Dr. Ufuk Özkaya

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