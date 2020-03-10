Boyun Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Boyunda Olan Ağrı İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Boyun ağrısı birçok nedenden kaynaklanabileceği gibi özellikle ofis çalışanlarında, bilgisayar başında hareketsiz olarak çok zaman geçiren kişilerde, yanlış oturma pozisyonuna sahip olan kişilerde ve çeşitli boyun hastalıklarında ortaya çıkabiliyor.



Boyun ağrıları kişilerin yaşam kalitelerinde düşüşe neden olabilmektedir. Boyun fıtığı gibi çeşitli hastalıklar ile birlikte ise neredeyse çekilmez derecede ağrılar meydana gelebilmektedir. Genel olarak çok acı çeken ileri derecede boyun sıkıntısı yaşayan kişiler başlarını yukarı aşağı, sola, sağa döndüremez hareket ettirmekte güçlük çekebilirler. Özellikle boyun fıtığı gibi hastalıklar büyük oranda hareket kısıtlılığına sebep olabilmektedirler.



Boyun Ağrılarının Nedenleri



Boyun ağrısı yaşayan kişilerin boyun ağrısı çekme nedenlerinden en sık karşılaşılanı mekanik nedenlerdir. Mekanik nedenler ise boyunun hareket etmesini sağlayan kasların doğru şekilde kullanılmaması, çok fazla hareket etmeden uzun zaman boyunca aynı pozisyonda durmak gibi nedenlerdir. Daha çok masa başında oturarak çalışan, uzun süre bilgisayar kullanılarak çalışılması ile gerçekleşir.



Mekanik nedenlerden oluşan boyun ağrılarının önlenebilmesi için çeşitli yöntem bulunuyor. Bazı durumlarda tansiyon yükselmesi ense ve boyun bölgesinde ağrıya sebep olabilir. Fakat tansiyon yükselmesine bağlı olarak meydana gelen boyun ağrılarında tansiyonun düğmesi ile birlikte azalma ve sonrasında geçme olur. Boyun kanallarında darlık, boyun fıtığı, gibi hastalıklar da boyun ağrılarına neden olabilmektedir.



Boyun Ağrısı Tipleri



Boyun ağrıları süreye göre 3 sınıfa ayrılır.

4 haftadan daha az süren akut ağrılar

4 ila 12 hafta kadar süren subakut ağrılar

3 ay veya daha fazla süren kronik ağrılar



Boyun Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?



Boyun ağrısı bulunan bir kişi öncelikle mekanik nedenlerle olan boyun ağrılarında ufak egzersizler ve dinlenme ile geçirebileceği bir ağrı olabilir. Fakat tüm istirahat ve egzersizlere rağmen boyunda sürekli devam eden bir ağrı durumu var ise hastanelerde fizik tedavi poliklinikleri veya ortopedi polikliniklerine başvurmalıdırlar.



Uzman bir hekim tarafından gerekli tetkikler yapılıp, boyun ağrısına sebep olan etken belirlenmelidir. Belirlenen etkenin ardından uzman hekim tarafından belirlenen tedavi uygulanmalıdır. Hastaneler içerisinde bulunan fizik tedavi ve ortopedi poliklinikleri boyun ağrıları ile ilgilenen birimlerdir.



Bunlar dışında gerekli görüldüğü takdirde boyun ağrısına sahip olan kişiler beyin ve sinir cerrahisine başvurmalıdırlar. Boyunda meydana gelen ağrının nedeni sinirsel olabilmektedir. Herhangi sinirsel neden var ise bu ağrı ile beyin ve sinir cerrahisi ilgilenmektedir.