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16.01.2021 - 19:55 |

Boyun Ağrısı Nedenleri Nelerdir? Boyun Ağrısının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Boğun ağrısı, toplumumuzda sıkça görülen bir rahatsızlıktır. Boyun ağrıları, pek çok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Özellikle de telefonla çok fazla vakit geçirme, sürekli bilgisayar ekranına bakmak gibi nedenlerden dolayı duruş bozuklukları nedeni ile olabilir. Bazı durumlarda boyun ağrısının altında başka rahatsızlıklar da yatabilir. Boyun ağrısı nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir? İşte, tüm detaylar.

Boyun Ağrısı Nedenleri Nelerdir? Boyun Ağrısının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
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Boynun farklı noktalarında ve farklı şekillerde boyun ağrıları olabilir. Boyun ağrısının belirtileri ilerlediği zaman uyumak zorlaşabilir. Aynı zamanda araba sürmek, giyinmek ve işe gitmek gibi faaliyetler de zorlaşır.

Boyun Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Kas gerilmeleri: Bilgisayarla ve akıllı telefonlarla çok vakit geçiren kişilerde sıkça görülen bir rahatsızlıktır. Aynı zamanda yatarak kitap okumak ve dişlerinizi istemsizce sıkmak gibi bazı küçük şeyler de kasların zorlanmasına neden olabilir.

Eklem ve kıkırdak aşınmaları: Vücudun pek çok ekleminde yaşlandıkça aşınma meydana gelir. Vücudunuz yaşlandıkça eklem hareketlerini tetikleyen ve ağrıya neden olan çeşitli uzantılardır.

Sinir sıkışması: Boynunuzdaki omurlarda bulunan fıtıklaşmış diskler ya da kemikler, omurilikten yayılan sinirlere baskı yapar.

Yaralanmalar: Araba kazalarında genellikle arkadan darbe almak, kırbaç hareketi zedelenmesini meydana getirir. Yaşanan yumuşak doku zedelenmesi nedeni ile ağrı meydana gelir.

Hastalıklar: Kanser, menenjit, romatoid artrit gibi çeşitli hastalıklar da boyun ağrısına neden olur.

Boyun Ağrısının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Çeşitli boyun hareketleri ve doktorunuzun size önereceği hareketleri evde uygulayarak ve duruşunuzu düzelterek boynunuzdaki ağrıların hafifletilmesini sağlayabilirsiniz. Boyun ağrısını evde tedavi edemediğiniz durumlarda bir uzman doktora başvurmanız gerekebilir. Hekiminiz size şu tedavi yöntemlerini önerebilir;

Güçlü ağrı kesiciler: Sadece reçete ile alınan ve kas gevşetme özelliği olan maddeler ya da trisiklik antidepresanlar tedavi için tercih edilir.

Fizik tedavi: Doğru duruş ve boyun güçlendirme egzersizleri öğrenebilir ve ağrınızı hafifletmek için bölgeye ısı, elektrik simülasyonu, buz gibi diğer tedavi yöntemleri de uygulanabilir.

Deri altı elektriksel sinir simülasyonu: Cildinizde ağrılı alanları giderebilmek için elektriksel darbeler yapılır.

Kısa süreli immobilizasyon: Boynunuza koyacağınız yumuşak bir yastık, boynunuza baskıyı azaltmaya yardımcı olur.

Steroid enjeksiyonları: Doktorunuz, sinir köklerinin yakın bir yerlerine ve boynunuzdaki kaslara ağrıyı gidermek amacı ile kortikosteroid ilaçlar enjekte eder.

Ameliyat: Boyun ağrısı için çok nadir başvurulan yöntemlerden birisi de ameliyattır.

Boyun Ağrısı Belirtileri

Boyun ağrıları, ilerlediği zaman hayatın normal işleyişini olumsuz yönde etkiler. Hayat kalitesini düşürür. Bu nedenle işe gitme, giyinme, araba sürme gibi günlük faaliyetler yapmak da zorlaşabilir. Boyun ağrısı ile birlikte zayıflık, uyuşukluk, karıncalanma gibi belirtiler varsa bu ciddi hastalıkların göstergesi olabilir. Boyun ağrısının başlıca belirtileri ise;

Boyun tutulması: Başı bir yandan diğer yana çevirirken acı duymak ve zorluk çekmek şeklinde hissedilir.

Keskin ağrı: Tek bir noktada lokalize olmuş şekilde oluşan bir ağrıdır.

Genel ağrı: Ağrı, genellikle boynun bir yerinde ya da belirli bir bölgede meydana gelir. Keskin olmayan sürekli ve hafif bir ağrı olarak kendini gösterir.

Yayılan ağrı: Ağrı sinir boyunca boyundan omuzlara doğru yayılabilir.

Karıncalanma, halsizlik ve uyuşma: Bu hisler, genellikle boyundan omuza geçip, kollara ya da parmaklara yayılabilir. Ağrı ve iğneleme şekilde ortaya çıkar. Genellikle de sadece kolda hissedilir.

Eşyaları kavrama ve kaldırmada zorluk çekmek: Bu durumda parmaklarda uyuşma, karıncalanma ve zayıflık oluşur.

Baş ağrısı: Boyunda oluşan gerilmeler, başa bağlı kasları ve sinirleri etkiler. Bu nedenle de gerilim tipibaş ağrısı ya da oksipital nevralji meydana gelir. Bu da bağ ağrısına yol açar.

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