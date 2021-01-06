Boyun Düzleşmesi Belirtileri Nelerdir? Boyun Düzleşmesi Vücudu Nasıl Etkiler?

Özellikle hareketsiz bir yaşam tarzı ve ya sürekli masa başında çalışmak ile ortaya çıkan bu rahatsızlık genel olarak uzun süre tedavi edilmediği zamanlarda ciddi sonuçlara neden olabilmektedir. İlk olarak erken dönemde ve de hafif semptomlar ile kendini gösterdiğinde bazı egzersizler ve de yaşam tarzında yapılacak olan değişiklikler ile tedavi edilebilir.



Boyun Düzleşmesi Nedir?



Boyun düzleşmesi, 33 omurdan oluşmakta olan omurganın toplam 7 omuru boyun kısmında bulunmaktadır. Sağlıklı kişilerde bu omurlar C şeklinde olmaktadır. Hafif kavis oluşturacak bir şekilde dizilir iken bazı nedenler ile omurlar düz bir çizgi şeklini almaktadır. Servikal lordoz şeklinde bilinen bu doğal olan eğriliğin çeşitli sebeplerle kıvrımlı yapısını kaybetmesi de boyun düzleşmesi şeklinde adlandırılmaktadır.



Boyun Düzleşmesi Neden Olur?



Boyun düzleşmesinin günümüzde en önemli sebebi duruş bozukluğudur. Bu duruş bozukluğu, kişiler uyku halinde iken ya da gün içerisinde uyanıkken çeşitli sebeplere bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Gün içinde yeterli bir fiziksel aktivitede bulunmamak duruş bozukluğuna yol açmaktadır. Ayrıca özellikle kişilerin mesleki koşulları sebebi ile her gün uzun süre boyunca yanlış postürde durması önemli bir boyun düzleşmesi sebepleri arasında gösterilmektedir. Yaş ile birlikte omurlar arasında yer alan disklerde zedelenme görülmekte olup bu diskler de çökmeye başlamaktadır.



Boyun Düzleşmesi Belirtileri Nelerdir?



Genel olarak boyun düzleşmesi belirtileri hastalığının altında yatan bazı sebepler ve ya rahatsızlığın nedenlerine göre insandan insana değişiklik göstermektedir. Bir takım hastalarda günlük hayatlarını fazla etkilemeyen hafif bazı sendromlar görülür iken özellikle servikal lordoza sahip olan bazı kişilerde ise çok daha şiddetli bazı belirtiler gözlemlenmektedir.



Bu çeşitli belirtilerin asıl sebebi omurgalarda yer alan ve de esnekliği sağlamakta olan disklerde görülen bir zedelenmelerdir. Omurga ve ya omuriliği koruyan bu ilgili disklerin sertleşmesi kaslar, sinirler, kemikler ve de ligamentte sorunlara sebep olmaktadır. Bu sorunların ve ya hasarların şiddetine göre belirtiler hafiften şiddetliye şeklinde kendini göstermektedir. Günümüzde boyun düzleşmesinin genel olarak belirtileri şu şekildedir.



Bunlar;

Omuz, kürek kemiği ve de enseye yayılan ağrı,

Kas ve ya sinirlere baskı nedeni ile sinir sıkışmasının oluşması,

Boyundan yukarı doğru çıkmakta olan baş ağrısı,

Baş ve ya boyun bölgesinde meydana gelen bir katılık nedeni ile bazı de hareketleri yapamama,

Boyun omurları bağlı olduğu başka omurlara ve dolayısı ile sırta yayılan bir ağrı,

Boyun kaslarının gerilmesi sebebi ile ortaya çıkan kas ağrısı şeklindedir.



Boyun Düzleşmesi Vücudu Nasıl Etkiler?



Boyun düzleşmesi vücudu oldukça etkiler. Ağrıları omurganın etkilenmekte olan bölümlerine göre vücudun çeşitli bölgelerinde hissedilmektedir. Genelde boyun bölgesinde olan 7 omurda meydana gelmiş boyun düzleşmesi boyun bölgesinde ve de omuz, kürek kemiği ya da ensede ağrılara neden olmaktadır. Hastalarda boyundan yayılmakta olan ağrı baş bölgesinde hissedilmektedir.



Genelde hafif olan ağrılar ağrı kesiciler ya da fizik tedavi gibi bazı cerrahi olmayan yöntemler ile kısa ve ya uzun vadede ortadan da kaldırılmaktadır. Bazı durumlarda boyun omurlarından yayılan bu ağrı omurgayı etkilemekte ve de sırtta bazı ağrılar ortaya çıkmaktadır. Uzman doktorların planlaması ile önce cerrahi olmayan bu yöntemler, daha sonra ise cerrahi yöntemler ile tedavi edilmektedir.