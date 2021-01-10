Boyun Fıtığının Belirtileri Nelerdir? Boyun Fıtığı Nasıl Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Boyun fıtığı, 20-40 yaş aralığında vücudunu sıkça kullanan kişilerde oluşan rahatsızlık türüdür. Ağır yük kaldırma, yapılan ters hareketler, boyun kısmının sürekli sabit kalması fıtığın oluşum nedenleri arasında yer alır.



Boyun Fıtığının Belirtileri Nelerdir?



Boyun fıtığının en fazla göze çarpan belirtisi, boyunda yaşanan ağrıdır. Ağrı hemen tüm boyun fıtığı vakalarında ortaya çıkan belirtidir. Ancak tüm boyun ağrıları, boyun fıtığının habercisi olabilir. Ağrıyla birlikte seyreden çeşitli rahatsızlıklar, boyun fıtığının daha iyi anlaşılmasında önemli rol oynar.

Omuzlarda, kollarda ve sırt bölgesindeki ağrılar boyun fıtığının yaygın belirtileri arasında yerini alır. Belirtilen bölgelerde ağrılar sıklaşırsa, uzmanlara başvurulması gerekir.

Boyun fıtığının bir diğer belirtisi, el becerilerinde yaşanan azalmadır. Kişi elini kullanırken zorlanmalar yaşayabilir.

Parmaklarda ve kollarda yaşanan uyuşma hissi belirtilerden ikisidir. Uyuşmayla birlikte karıncalanma hissi yaşanıyorsa, vakit kaybetmeden uzman doktorlara başvurulmalıdır.

Duyu kaybı boyun fıtığı belirtilerinden birisidir.

Kollarda ve ellerde güç kaybı, elektriklenme, koldaki incelme boyun fıtığının habercileri arasında yer alabilir.

Reflekslerde zayıflama yaşanması, boyun fıtığı yaşayan kişilerde sıkça görülen olaylardan birisidir.

Tüm belirtiler, boyun fıtığı vakalarında çoğunlukla görülür. Sadece birkaçının görülmesi halinde bile uzman doktorlara başvurularak, tetkikler yapılması erken teşhis için çok önemlidir.



Boyun Fıtığı Nasıl Olur?



Boyun fıtığı, vücudunu sıklıkla çalıştıran, devamlı yürüyen, bilgisayar başında oturan kişilerde olan bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın hangi nedenlere bağlı geliştiği, teşhis aşamasında belirlenebilir. Genellikle, ağır eşya kaldırma, boynu uzun süreli hareket etmeme, sürekli ayakta kalma, kollar çok fazla çalıştırma, fıtığın ana nedenlerinden birkaçıdır.



Boyun Fıtığı Nasıl Tedavi Edilir?



Boyun fıtığı, günlük yaşantıya engel olabilir. Kişinin normal hayatında yaptıklarını yapamamasına engel oluşturabilir. Dikkat dağınıklığına sebep olabilir. Boyun fıtığı birçok soruna yol açabildiğinden, ilk olarak uzman görüşü alınması ve teşhisi gereklidir. Teşhis konulduktan sonra, tedavi aşamasına geçilir. Tedavisinin nasıl olacağı, uzman kararıyla belirlenir.



Öngörülen tedavi, boyun fıtığının durumuyla alakalıdır. Fıtık henüz yeni gelişmişse, çeşitli ilaç tedavileri ve egzersizler önerilebilir. Boyun fıtığı ilerlemişse, cerrahi müdahale gerektirebilir. Tedavinin gerçekleştirilmesi plana bağlı ilerler. Ayrıca MR çekildikten sonra nasıl bir yol izlenmesi gerektiği kolaylıkla belirlenebilir.



Boyun Fıtığı Neden Oluşur?



Boyun bölgesi, vücudun birçok yerine oranla daha hassas yapıdadır. Bu nedenle buradaki deformasyon sorunları, erken yaşlarda yaşanmaya başlanabilir. Boyun bölgesinde yaşanan deformasyonlar ve ilerisindeki fıtık, pek çok farklı nedenden dolayı meydana gelebilir. Genel olarak birkaç nedeni olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır.

Boyun kısmını devamlı aynı noktada tutmak fıtığın bir nedenidir.

Devamlı aynı noktaya bakmak, uzun süre televizyon seyretmek veya bilgisayar başında kalmak nedenlerden birkaçıdır.

Ayrıca fiziksel özelliklere bağlı boyun fıtığı gelişebilir. Örneğin; uzun boyunlu kişilerde boyun fıtığı, kısa boyunlu kişilere göre daha fazla görülür.

Boynun kötü kullanılması, sigara kullanımı, kazalar, boyun kaslarında doğuştan gelen zayıflıklar boyun fıtığının önemli nedenleri içerisindedir.

Boyun Fıtığı Nasıl Teşhis Edilir?



Boyun fıtığı teşhisini, kişinin kendisinin koyması mümkün değildir. Sadece birkaç belirtiye bakarak, boyun fıtığı olduğunu ileri sürmek yapılan sık yanlışlardan birisidir. Eğer belirtiler görülüyorsa, uzman doktora başvurarak, boyun fıtığı olup olmadığı rahatlıkla anlaşılabilir. Tanı aşamasında, uzman doktorlar genellikle kişinin rahatsızlık öyküsünü alırlar.



Daha sonrasında çeşitli fiziksel muayeneler başlar. Sadece fiziksel muayene ile tanı konulabilir ancak tam teşhis için çeşitli görüntüleme teknikleri kullanılır. Teşhis konulduktan sonra sinir damalarında tahribatlar görülmemesi durumunda, hastaya genellikle bazı ilaçlar ve istirahat önerilir. Tahribatın çokluğu durumunda, diğer tedavilere başvurulur.



Boyun Fıtığı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



Boyun fıtığının tedavisi, tanı konulduktan sonra başlar. Tanının gerekliliği neyse, buna göre tedavi planı uygulanabilir. Fıtığın hangi aşamada olduğu, tedaviyi belirleyen en önemli durumdur.



İlaç ve İstirahat



Kişinin boyun fıtığı henüz yeni oluşmuş veya sorun teşkil etmeyecek aşamadaysa, ilaç ve istirahat tedavisi uygulanır. Bu yöntem, genellikle ilk aşamada, erken teşhiste kullanılır. İlaç ve istirahat tedavisinde hasta rutin periyotlarda kontrol edilir. Fıtık ilerlemezse, diğer tedavi yöntemlerine başvurulmayabilir.



Fizik Tedavi



Boyun fıtığının hayatı zorlaştırdığı durumlarda kullanılan yöntemlerden birisidir. Fizik tedavisi yapılan bireyde iyileşme görülüyorsa, ileri tedavilere ihtiyaç duyulmayabilir. Fakat fizik tedavi yetersiz kalıyor ve kişinin rahatsızlığı devam ediyorsa, diğer yönteme geçilir.



Boyun Fıtığı Ameliyatı



Boyun fıtığı ameliyatı, fıtığı ilerlemiş ve yaşamına engel olan kişilerde başvurulan yöntemdir. Amaç, sinir sıkışmalarını önlemektir. Ancak boyun fıtığı ameliyatı hastalar için kesin sonuç anlamına gelmeyebilir. Hatta kimi durumlarda, rahatlama imkanı sağlamasına rağmen diğer problemleri ortaya çıkarabilir. Çok ağır vakalar haricinde, boyun fıtığı ameliyatına başvurulmaz.



Boyun Sağlığı İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler



Boyun sağlığının daha iyi olması için gündelik yaşantıda uyulması gereken kurallar vardır. Bunlara uyulması halinde daha sağlıklı olunabilir.

Aynı pozisyonda uzun süreyle kalınmamalıdır. Eğer bu şekilde kalmak mecburiyse, 15 dakika arayla mutlaka hareket edilmelidir. Ayrıca en fazla 45 dakikada bir kere pozisyon değişikliği yapılmalıdır.

Yüz üstü yatış pozisyonu yerine, yan yatmak çok daha mantıklıdır. Ortopedik yastıklar kullanmak boyun sağlığı için oldukça iyi gelebilir.

Teknolojik nesnelere bakıldığında, boyun seviyesine dikkat edilmelidir. Boyun bunlarla mutlaka aynı hizada olmalıdır.

Vücudu zorlayacak ağır eşyalar kaldırılmalıdır. Buna ek olarak herhangi bir eşyayı birden kaldırmak, fıtığın daha ileriye gitmesine neden olduğundan, dikkat edilmelidir.

Yüzme veya banyodan sonra ıslak kalınmaması, boyun sağlığı için oldukça önemlidir.