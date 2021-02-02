Bradikardi Nedir, Nedenleri Nelerdir? Bredikardi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bradikardi, en kolay tanımıyla kalbin yavaş atmasıdır. Aritmi yani ritim bozuklukları arasında yer alan bradikardi, dakikada 60 atımdan daha az kalp atış hızı olmasıdır.

Bradikardi Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?

Bradikardi, kalp hastalığı olan kişilerde görülmesi olası olan bir ritim bozukluğudur. Hasta olanlarda görülebildiği gibi herhangi bir kalp problemi olmayan kişilerde de görülebilir. Bu gibi durumlarda ise diğer sistemik hastalıklardan anemi, bazı bilinen hormonal hastalıklar, bağ dokusu hastalıkları ve tiroid bezinin az ya da çok çalışması gibi hastalıklar akla gelir. Ritim bozukluğu (aritmi) yaşayan çoğu kişi bu hastalığının farkına varmaz. Bu kişilerin aritmi olduğu muayene sırasında, EGK (elektrokardiyografi) çekimi sırasında belirlenir. Bazı hastalar ise şu gibi belirtiler ile karşı karşıya kalıyor:

Kalp atışlarında düzensizlik hissetme, Kalbin duracak gibi olmasını hissetme Göğsünde kuş çırpınma hissi Çarpıntı Baş dönmesi Nefes darlığı Boşluğa basma hissi gibi belirtiler görülebiliyor.

Kalp hızının yavaşladığını gösteren belirtiler ise baş dönmesi, bayılma, hareket edildiğinde nefes darlığı gibi belirtilerdir. Kalp ritminde duraklama 3 saniye ve yukarı olması durumunda baş dönmesi, bayılma gibi şikayetler görülebilir. Ancak kişi uyku sırasında ise bu zaman dilimi anormal bir durum olarak sayılmaz. Kalp hızının normalden yüksek olduğu durumlarda da baş dönmesi ya da bayılma gibi şikayetler olabiliyor. Özellikle hissedilen çarpıntı hissi bayılma, baş dönmesi ve göğüs ağrısı gibi belirtiler de görülüyor ise durum ciddi anlamına geliyor.

Bradikarti Tanı Yöntemi ve Tedavisi Nasıldır?

Hastanın şikayetleri uzun süredir devam ediyorsa EKG (elektrokardiyografi) çekilmesi gerekir. Özellikle şikayetlerin çok sık olduğu hastalarda Holter izlemi (24 saat, 48 saat, 72 saat, 1 hafta) yapılabiliyor. Şikayetler az olduğunda sadece hastada olay kaydedici cihazlar yeterli oluyor. Bunların yanında efor testi de yapılıyor.

Efor testi, ritim bozukluklarını belirleyen bir testtir. Tedavi yönteminde ise ilaçlar ve elektriksel tedaviler kullanılıyor. Bunların yanında cerrahi tedavi de kullanılıyor. İlaç kullanımında kalsiyum kanal blokerleri, beta blokerler ve digoxin kullanılır. İlaç kullanılmadığı takdirde kateter ablasyonu ile ritim bozuklukları düzeltilebilir.