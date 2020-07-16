Bu yaz hangi burç aşkı bulacak?

Venüs astrolojide temel olarak nasıl sevdiğimiz, nasıl aşık olduğumuz, nasıl değer verdiğimiz, birini nasıl etkilediğimiz, nelerden hoşlandığımız, ilişkilerden beklentilerimiz, çekim gücümüz, nelere değer verdiğimiz, estetik, sanat, yaratıcılıkla ilgili konuları ve kendi öz değerimiz hakkında bizlere bilgi verir.



Bu yıl sevgi ve aşk gezegeni Venüs’ün ikizler burcundaki ilerliyor. Bu neden ile yalnız kalmak istemeyişimizi daha fazla deneyimleyeceğiz.



Venüs 7 Ağustos’a kadar İkizler burcunda!

Bu tarihe kadar aşk ve ilişkiler konusunda en hareketli burçlar İkizler, Yay, Koç, Terazi, Aslan ve Kova burçları olacak.

İlişkilerimizde sosyalleşmek, yeni maceralar arayışına girmek, tazelenmek ve birlikteliği daha çok yaşamak isteyeceğiz. İlgimiz hızlıca değişecek. Bir etkinliğe katılmak isterken başka bir etkinlik davetini de reddetmemek isteyeceğiz. Her yere yetişmek isterken biraz olsun dinlenmeyi de ihmal etmemeliyiz.

Toprak Burçları



Boğa, Başak ve Oğlak’lar ise bu tarihe kadar yaz aşkı ve doyumu biraz ötelemeliler. Fakat güvendiğiniz dostlarınız ve arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız tatiller, birlikte değerlendireceğiniz aktiviteler konusunda gayet verimli günleriniz olacak.

Venüs, 7 Ağustos’tan 6 Eylül’e kadar Yengeç burcunda!



Bu tarihler arasında ise sevgi, aşk, ilgi alanları ve zevklerimizin temsilcisi Venüs bu konularda bizi daha çok bağlılıklara, aile sevgisine, şefkat duygusuna, sahiplenmeye sürükleyecek.Belki de bu tarihe kadar tanıştığımız yeni flörtlerimizle bağlılıklar yaşama zamanlarımız bu günleri gösterecek.



Bu tarihler arasında Venüs’ün yalnız olmadığını, oğlak burcundaki gezegenlerle karşıt temasta olduklarını bilmeliyiz. Yani ilişkilerimizde sorumluluk duygusu yoğun olacak. Çalışmak mı yoksa tatil yapmak, eğlenmek mi ikileminde çalışmayı tercih edeceğimiz ve hayatımızdaki zorluk ve sorumlulukları atlatmak için yakınlarımızdan destekler bekleyeceğimiz ilişkiler yaşayacağız.

Bu süreçteki en verimli burçlar ise Boğa, Oğlak, Başak, Yengeç, Akrep ve Balık burçları olacaklar.

Diğer burçlar ise daha çok sorumluluk almak zorunda kalacaklar. Özellikle İkizler, Koç, Yay ve Terazi burçları tatil yapmak, bir kaçamak yapmak istediklerinde biletleri iade eden arkadaşlarıyla karşılaşacak, tatil planlarını yalnız başına tamamlamak zorunda kalacak.

Hayat önceliklerimizi seçmek ve astroloji rehberliğinde yaz sürecimizi değerlendirmek bizlerin elinde…