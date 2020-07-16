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16.07.2020 - 10:29 |

Bu yaz hangi burç aşkı bulacak?

Zorlu bir 2020 yılının neşeli yaz dönemine geldik. Her sezon yenilenmek, canlanmak isteyen yaz mevsimiyle birlikte bizim de iç dünyamız canlanmak, renklenmek istiyor. Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, bu yaz aşk yaşayacak burçları açıkladı.

Bu yaz hangi burç aşkı bulacak?
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Venüs astrolojide temel olarak nasıl sevdiğimiz, nasıl aşık olduğumuz, nasıl değer verdiğimiz, birini nasıl etkilediğimiz, nelerden hoşlandığımız, ilişkilerden beklentilerimiz, çekim gücümüz, nelere değer verdiğimiz, estetik, sanat, yaratıcılıkla ilgili konuları ve kendi öz değerimiz hakkında bizlere bilgi verir.

Bu yıl sevgi ve aşk gezegeni Venüs’ün ikizler burcundaki ilerliyor. Bu neden ile yalnız kalmak istemeyişimizi daha fazla deneyimleyeceğiz.

Venüs 7 Ağustos’a kadar İkizler burcunda!
Bu tarihe kadar aşk ve ilişkiler konusunda en hareketli burçlar İkizler, Yay, Koç, Terazi, Aslan ve Kova burçları olacak.

İlişkilerimizde sosyalleşmek, yeni maceralar arayışına girmek, tazelenmek ve birlikteliği daha çok yaşamak isteyeceğiz. İlgimiz hızlıca değişecek. Bir etkinliğe katılmak isterken başka bir etkinlik davetini de reddetmemek isteyeceğiz. Her yere yetişmek isterken biraz olsun dinlenmeyi de ihmal etmemeliyiz.

Toprak Burçları

Boğa, Başak ve Oğlak’lar ise bu tarihe kadar yaz aşkı ve doyumu biraz ötelemeliler. Fakat güvendiğiniz dostlarınız ve arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız tatiller, birlikte değerlendireceğiniz aktiviteler konusunda gayet verimli günleriniz olacak.

Venüs, 7 Ağustos’tan 6 Eylül’e kadar Yengeç burcunda!

Bu tarihler arasında ise sevgi, aşk, ilgi alanları ve zevklerimizin temsilcisi Venüs bu konularda bizi daha çok bağlılıklara, aile sevgisine, şefkat duygusuna, sahiplenmeye sürükleyecek.Belki de bu tarihe kadar tanıştığımız yeni flörtlerimizle bağlılıklar yaşama zamanlarımız bu günleri gösterecek.

Bu tarihler arasında Venüs’ün yalnız olmadığını, oğlak burcundaki gezegenlerle karşıt temasta olduklarını bilmeliyiz. Yani ilişkilerimizde sorumluluk duygusu yoğun olacak. Çalışmak mı yoksa tatil yapmak, eğlenmek mi ikileminde çalışmayı tercih edeceğimiz ve hayatımızdaki zorluk ve sorumlulukları atlatmak için yakınlarımızdan destekler bekleyeceğimiz ilişkiler yaşayacağız.

Bu süreçteki en verimli burçlar ise Boğa, Oğlak, Başak, Yengeç, Akrep ve Balık burçları olacaklar.

Diğer burçlar ise daha çok sorumluluk almak zorunda kalacaklar. Özellikle İkizler, Koç, Yay ve Terazi burçları tatil yapmak, bir kaçamak yapmak istediklerinde biletleri iade eden arkadaşlarıyla karşılaşacak, tatil planlarını yalnız başına tamamlamak zorunda kalacak.

Hayat önceliklerimizi seçmek ve astroloji rehberliğinde yaz sürecimizi değerlendirmek bizlerin elinde…

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ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün ticari konularda daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. İletişiminizin kuvvetli bir gündesiniz. Yazışma ve sözleşmelerinizi yapmanız için uygun zamanlar var. Öğle saatlerinde çift durumların içinde kalabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir. Akşam saatlerinde duygularınızı daha rahat paylaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarla ilgili hareketlenme söz konusu olabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Öğle saatlerine doğru duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz.  İşle ilgili konularda kararsızlık yaşanabilir.  Akşam saatlerinde daha rahat zamanlar var. Fikirlerinizi daha net ifade edebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeni başlangıçlar, niyetler içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda hareketlilik söz konusu. Diyete başlamak için uygun bir gün olabilir. Öğle saatlerinizde zihinsel bulanıklık yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili belirsizlik hissedebilirsiniz. Akşam saatlerine doğru iç uyumu yakalayabilir. Duygularınızı rahatça ifade edebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hayatınızda gizli kalmış, açığa çıkarmakta zorlandığınız konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sabahtan iletişimi yüksek zamanlar yaşarken öğle saatlerinde daha fazla içinize kapanabilirsiniz. Kendinizi duygusal dalgalanmalar içinde bulabilirsiniz. Akşam saatleri kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hayatınızdaki sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelecektir. Öğle saatlerinde geleceğinizle ilgili ümitsizliğe düşebilirsiniz. Olayları net görmekte zorlanacağınız zamanlar var. İş hayatınızda alacağınız destekler var. Akşam saatlerinde zihniniz daha akıcı hale gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

İş yaşamınızda hareketli bir gün yaşayabilirsiniz. Üstlerinizle iletişim halinde olabilir, ticari görüşmeler yapabilirsiniz. Annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz.  Seçimlerinizde kararsızlık yaşayabilirsiniz. Akşama doğru zihniniz daha akıcı, duygularınız daha net olacaktır.Devamını Oku

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Bugün

Bugün öğrenme açlığınızı gidermek için çevrenizdekilerle iletişim halinde olabilirsiniz. Uluslararası konular ön plana çıkabilir. İş hayatınızda yeni girişimlerde bulunabileceğiniz imkânlar var. Öğlen saatlerinde kararsızlığa düşeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerin de ise düşünceleri aktarmak daha kolay.Devamını Oku

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Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı koşullarla uğraşabilirsiniz. Gün içinde ilgileneceğiniz yazışma ve görüşmelere özen göstermenizde fayda var. İletişimi yüksek hızlı akan bir gün olabilir. Kriz yaratması olası koşullara karşı dikkat etmelisiniz. Öğlen saatlerinde zihinsel dalgalanma hissedebilirsiniz. Akşama doğru fikirlerde netlik olacaktır. Kararlarınızı almak sizin için daha kolay olacaktır.Devamını Oku

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Bugün

Bugün karşıtlıklarla uğraşıp, dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Ticari anlaşmalar için uygun imkânlar var. İkna edilmeniz veya etmeniz gereken ikili durumlar yaşayabilirsiniz. Öğlen saatlerinde duygusal karmaşalar yaşayabilirsiniz. Ani çıkışlarınız olabilir, toleranslı olmakta fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızda yoğun görüşme ve toplantıların olduğu zamanlar var.  Sizi yoran yıpratan konularla uğraşabilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşamanız muhtemel. Öğlen saatlerinde çift durumlar arasında kararsızlık yaşayabilirsiniz. İç uyumunuzu yakalamakta zorlanabilirsiniz. Akşama doğru fikirlerde netleşme olacak, kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz iletişimi yüksek bir gündesiniz. Size zevk veren görüşmeler, buluşmalar içinde olabilirsiniz. Harcamalarınıza özen göstermeniz gereken zamanlar var. Öğle saatlerinde duygusal ve zihinsel karışıklık içinde olabilirsiniz. Olaylara karşı sakin kalıp, ani karar vermekten kaçınmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Yakın çevrenizle ilgili dedikodular, haberler gündeminizi etkileyebilir. Ailevi konularla ilgili hareketlilik söz konusu olabilir. Evinizde ufak tefek kazalar yaşayabilirsiniz, dikkatli olmaya çalışın. Öğleden sonraki saatlerde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz. Karar alınması gereken durumlar varsa akşam saatlerini beklemeniz daha uygun olacaktır.Devamını Oku

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