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20.02.2020 - 11:22 |

Buğulu göz makyajı nasıl yapılır?

Dikkat çekici ve iddialı göz makyajı elde etmek istediğimizde aklımıza gelen ilk seçeneklerden biri buğulu göz makyajı oluyor. Peki hem bakışları derinleştiren hem de bize oldukça havalı bir görüntü kazandıran buğulu göz makyajını püf noktaları neler?

Buğulu göz makyajı nasıl yapılır?

1. Primer

Göz makyajının hem daha kalıcı olması hem de uygulayacağınız far renklerinin kendini daha iyi göstermesi için uygulama öncesinde göz makyajı bazı kullanmak oldukça önemli. Göz makyajı bazı yani primerınızı göz kapağınıza hiçbir uygulama yapmadan önce uygulayın.

2. Baz rengine karar verin

Bir far fırçası yardımıyla seçtiğin açık tonlarda bir farı rengini tüm göz kapaklarına uygulayarak baz rengini oluştur. Bu yapacağın göz makyajının ana rengine göre değişse de, açık renklerde far kullanmak daha risksiz bir yöntem olacak.

Doğal renklerden oluşan bir buğulu makyaj uygulaması yapmak istiyorsanız toprak ve nude tonlarındaki farlardan yararlanabilirsiniz.

3. Boyutlandırın

 “Crease” denilen göz kapaklarının katlanma bölgesini belirginleştirmek için bir dağıtma fırçasıyla seçtiğiniz koyu tonu bu bölgeye uygulayın. Bu adım sayesinde göz kapağının derinliği ortaya çıkarırken; buğulu göz makyajı uygulaması için daha etkileyici bir zemin yaratmış olacaksınız.

4. Dağıtma

Başarılı bir göz makyajının sırrı iyi dağıtılmış göz farlarıdır. Crease bölgesine uyguladığınız farı; kabarık bir dağıtma fırçası ile dağıtmayı deneyin. İstediğiniz görüntüye ulaşana kadar dağıtmaya devam edin.

5. Sınırları belirleyin 

Koyu tonlardaki göz farlarınızı gözlerinin dış köşelerinden iç köşelerine doğru dağıtarak uygulayın. Böylece gözlerinizin şekli daha belirgin hale gelecek. Daha sonra concealer yardımı ile göz kapağınızın orta bölgelerinde temiz bir zemin hazırlayıp seçtiğiniz geçiş farını uygulayabilirsiniz.

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