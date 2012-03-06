Bulantıya soda ve naneli sakız

Medical Park İzmir Hastanesi’nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doç. Dr. Mert Göl, anne adaylarının en sık karşılaştığı sorunlarla ilgili sorularımızı yanıtladı.

Hamileliğin ikinci üç ayında sıkça karşılaşılan şikayetler neler?

İkinci üç ay, ilk ve son üç aylara göre daha rahat geçer. Eğer hamile yeterli ve dengeli besin takviyesi almıyor, gerekli ilaçlarını kullanmıyorsa halsizlik şikayetleri olabilir. Bazılarında kas, eklem ve bel ağrıları görülebilir. Bazılarındaysa dönemin sonuna doğru mide yanmaları tarzında yakınmalar yaşanabilir. Çok ender olarak vajinal kanamalar da ortaya çıkabilir.

Vajinal kanamaya eşlik eden rahim kasılmaları veya amniyon sıvısının gelmesi durumlarında acilen doktora başvurulmalı.

Ara sıra hissedilen hafif kasık sancıları ne anlama gelir?

Bunlar genellikle normal sancılar. Fakat çok şiddetliyse ve vajinal kanamayla ortaya çıkarsa, düşük başlangıcının belirtisi olabilir.

Son üç aydaki kasılmalar normal mi?

Evet. Bunlar; 30’uncu haftada başlayan, düzensiz aralıklarla gelen ve anne adayını fazla rahatsız etmeyen kasılmalar. Ağrı kesiciler içildiğinde genellikle geçer, tabii bunlar doktorun önerdiği ilaçlar olmalı. Biz bunlara ‘braxton hicks’ kasılmaları adını veririz.

Hamilelikte görülen bel ağrıları tehlikeli mi?

Bel ağrıları akıntıya neden oluyorsa, kanamayla birlikteyse, sık sık tekrarlayan tarzdaysa ve hamilede ıkınma hissi uyandırıyorsa erken doğum veya doğum belirtisi olabilir. Bunların dışındakiler, kas-iskelet sistemine bağlı ağrılar.

Vajinadan gelen akıntılar bir soruna işaret eder mi?

Vajinal akıntılar olabilir. Bunlar; normal, beyaz renkte, şeffaf ve kokusuz akıntılar şeklindedir. Eğer yeşil ya da sarı renkli, kokulu akıntılar varsa, buna kaşıntı eşlik ediyorsa enfeksiyona işaret edebilir. Ayrıca kanlı akıntıların da araştırılması gerekir.

İlk üç ayda görülen vajinadan kan gelmesinin sebepleri neler?

En sık nedeni implantasyon kanaması denilen, bebeğin rahim içindeki yerleşme bölgesinde meydana gelen kanamalar. Bu kanamalar az miktarda ve geçici süreyle olur. Diğer bir nedense düşük tehdidine bağlı kanamalar ki genellikle daha fazla miktarda ve uzun süreli olur. Ayrıca rahim ağzında yara olması ve hatta rahim ağzı kanserleri, hamilelikte vajinal kanamalara neden olabilir.

Hamileler cinsel ilişkide bulunabilir mi?

İlk üç ve son üç ayda genelde cinsel ilişki önerilmez. Bu dönemler dışında eğer hamilenin kanaması ve benzeri durumları yoksa cinsel ilişki olabilir.

ŞEKER YÜKSELMESi KONTROL EDiLMELi

Hamilelik şekeri; daha önce şeker hastalığı olmayan anne adaylarında şeker düzeyinin yükselmesine denir. 50 gr. şeker yükleme testi, yükselmeyi tespit etmek amacıyla yapılan bir tarama.

KANSIZLIK VARSA DEMiR TAKViYE EDiLMELi

Hamilelikte kansızlık olmasa bile doğum sırasında yaşanacak kan kaybını dengeleyebilmek için 16’ncı haftada demir preparatları verilmeye başlanmalı. Ciddi kansızlık durumunda ileri incelemeler yapılmalı ve gerekirse verilen ilaçların dozları artırılmalı. Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı beslenen hamilelerde multivitamin takviyesini önermiyor. Bu vitaminler, gereksiz bulunuyor ve kilo alımına yol açıyor.

HAMiLELiK ZEHiRLENMESİ

Özellikle hamileliğin son üç ayında görülen hipertansiyon, idrarda protein üresinin eşlik ettiği ve genelde vücutta yaygın ödemle karakterize bir durum. Kontrol altına alınmazsa anne ve bebek sağlığını olumsuz etkiler.

iKi KEZ iDRAR KÜLTÜRÜ YAPTIRIN

İdrar yolu enfeksiyonları sinsi seyreder. Bu yüzden hamilelerin şikayeti olmasa bile ilk üç ay ve son üç ay olmak üzere en az iki defa idrar kültürü incelemesi yapılmalı.

İdrar yolu enfeksiyonu tespit edilirse mutlaka uygun antibiyotikla sorun giderilmeli. Yoksa bu enfeksiyonlar, böbrek iltihabı ve erken doğuma kadar ilerleyen ciddi sorunlara yol açabilir.