Bulaşıcı hastalıklar anne karnında tespit edilebilecek

Cihaz sayesinde gebelerde bir hastalık olup olmadığı ve bu hastalığın çocuğa zarar vermediğinin tespitinin yapıldığını kaydeden Dr. Bayarslan, “Bu cihaz, daha çok gebelikte önemli hastalıkları saptamak yani gebelik sırasında çocuk için riskli olan hastalıkların tespitini yapıyor. Annede hastalık var mı yok mu, onu saptamak için kullanılan cihaz. Eğer hastalık söz konusu ise hastalığın çocuğa yansıması sakat ya da ölü doğmaya kadar kalmaya tüm verileri belirleyen bir cihaz. Yani çocuk anne karnındayken çocuğa bulaşabilecek hastalıkları tespit ediyor” dedi.



Cihazın Karadeniz Bölgesi’nde sadece Trabzon’da İmperial Hastanesinde bulunduğuna dikkat çeken Dr.Bayarslan, “Bu cihaz, yüzde yüz hassasiyetle çalışan bir cihaz. İşlemleri cihaz kendi otomatik yapıyor. i Karadeniz Bölgesinde bir tek Trabzon’da hastanemizde bulunan bir cihaz. Normalde anne adayları da bu cihazdan kendilerini test etmesi gerekir. Mesela bu cihaz sayesinde çocuğunun sakat kalıp kalmayacağını bile öğrenmiş olur” diye konuştu.