Bulaşıcı Hastalıklar Nelerdir? Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yolları Nelerdir?

Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en temel yolları arasında sosyal çevrenin daraltılması ve bilinmeyen ortamlarda daha az bulunulması yer almaktadır.

Bulaşıcı Hastalıklar Nelerden Oluşur?

Dünya üzerinde bulunan ve yeni oluşmaya başlayan birçok bulaşıcı hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıklardan korunma sırasında bulaşma riski en yüksek olanları hava yolu ile bulaşabilenlerdir. Hava yolu ile bulaşabilen hastalıklar, yiyecek ve içecekler arasından da bulaşabilmektedir.

Hastalıklardan korunma için özellikle hastane çalışanları dikkatli olmaktadır. Bulaşıcı hastalıkların görünme sıklıkları toplum içinde azınlıktır. Çevre üzerinde denk gelme imkanı olmaktadır. Ancak tanıma oranına bağlı olarak bir arada bulunulan insanlar için daha az risk bulunmaktadır.

Korunmak gereken bulaşıcı hastalıklar arasında en korkutucu olarak bilineni HIV olarak bilinmektedir. Bu hastalığın bulaşması üreme kanalları aracılığıyla olmaktadır. Ancak düşük ihtimalle ağız kolu ya da kan yolu ile de bulaşabilmektedir.

Bulaşma ve görülme sıklığı daha fazla olan hastalıklar arasında Hepatit A, B ve C bulunmaktadır. Hepatit olan kimsenin bulaştırması için dikkatli davranması gerekmektedir. Genetik olmakla birlikte bulaşma riski de bulunmaktadır. Bu durumlarda ortak alanlar içinde aynı ürünlerin beslenme sırasında kullanılmaması gerekmektedir.

Pandemi olarak bilinen ve toplumda bağışıklık oluşması zorunlu olan durumlar bulunmaktadır. Covid-19 hastalığı bir Pandemi olarak bilinen ve hava yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Bu gibi durumlarda maske takılması ve ortak alanlar içinde temizliğe dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bulaşıcı Hastalıktan Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Bulaşıcı hastalıkların neler olduğuna bağlı olarak korunma yöntemi oluşturulmalıdır. Bulaşıcı hastalıkların çevrede bulunan birinde bulunması ile yabancıda bulunması farklı durumlardır. Çevrede yer alan kişinin bu durumu haber vermesi ve ona bağlı olarak davranması gerekmektedir. Keza yabancı bir kimsenin bulaşma riskine karşın bu durumu bildirmesi ve önemlerin alınması gerekmektedir.

Kişinin belirttiği bulaşıcı hastalığa bağlı olarak; hava yoluyla bulaşması halinde maske takılması, kan yoluyla bulaşması halinde yaraların kapalı olması ve kişinin hastalığına bağlı olarak önlemlerin alınması gerekmektedir.

Hastalıkların bulaşmasında en çok görülen durum hava yoluyla bulaşmasıdır. Bu durumlarda maske takılması ve ortak eşyalara dokunulması durumlarında elin yüze temas edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sosyal bir mesafe bulunması tedbirler arasındadır.