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02.10.2020 - 14:07 |

Bulaşık Makinesi Temizliği Nasıl Yapılır, Püf Noktaları Nelerdir?

Mutfakta temizlenecek pek çok yer bulunuyor. Bulaşık makinası, tüm bulaşıkların temizliğinde yardımcı olurken bulaşık makinasının temizliği çoğu zaman göz ardı ediliyor. Kimyasal kullanmadan ve eve servis çağırmadan da bulaşık makinasını temizlemek mümkündür. Evinizde bulunan malzemelerle kolay bir şekilde evde kendi kendinize bulaşık makinanızı temizleyebilir ve bulaşıklarınızın daha temiz yıkanmasını sağlayabilirsiniz. İşte, bulaşık makinesi temizliği ile ilgili tüm detaylar.

Bulaşık Makinesi Temizliği Nasıl Yapılır, Püf Noktaları Nelerdir?
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Bulaşık makinası, en hijyenik olması gereken makinalar arasında yer alır. Makinanızın daha iyi bir temizlik performansı sağlaması için düzenli olarak makinanızın temizliğini yapmanız gerekir.

Bulaşık Makinası Temizliğinin Püf Noktaları Nelerdir?

Bulaşık makinası içinde tahmin edemeyeceğiniz kadar çok kir birikir. Bu kirlerin düzenli aralıklarla temizlenmesi için evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler vardır. Makinanızı doğal yollarla temizlemek için beyaz sirke ve karbonatı hazırlayarak işe başlayabilirsiniz. Bulaşık makinasını temizlerken başlıca şu adımları takip etmeniz gerekiyor;

Bulaşık makinasının içini boşaltın ve içinde kalıntı olmadığından emin olmanız gerekir.

Bir kase için beyaz sirke koyarak makinanızın içine kaseyi güzelce yerleştirdiler sonra makinanızı çalıştırın. Beyaz sirke, genellikle temizlikte kullanılan ve büyük marketlerde satılan etkili bir üründür.

Başka hiçbir bulaşığı makinanız içine koymayarak makinanızı en yüksek sıcak su seviyesinde çalıştırmaya özen göstermeniz gerekir. Beyaz sirke, makinanızın içine yerleşen kalıp gibi yağların ve kirlerin temizlenmesine yardımcı olur. Yıkama tamamlandıktan sonra kaseyi ve fincanı makinadan çıkartarak makinanız sıcaklığını attıktan sonra alt rafı sürgülerden çıkararak makinanızın tabanına karbonat dökerek makinanızı yeniden çalıştırın. En yüksek sıcak su seviyesinde makinanızı çalıştırdığınızda karbonat, makinanın duvarına, tabanına ve tahliye borusuna yapışan ve diğer bölgelerine yapılıp kalan kir ve lekelerin kolayca çıkmasını sağlar.

Bu temizlik boyunca kimyasal kullanmayarak makinanızın ömrünü uzatabilir ve makinanızın saha sağlıklı yıkama yapmasına yardımcı olabilirsiniz. Aynı zamanda makinanızda ağır bir koku varsa bu kokunun giderilmesine de yardımcı olur.

Bulaşık Makinası Neden Temizlenmelidir?

Bulaşık makinası uzun süre kullanıldığı zaman içinde kir ve bakteriler birikir. Bu nedenle zaman zaman bulaşık makinasının temizlenmesi gerekir. Aksi taktirde bulaşık makinası bakteri üretir ve sağlığa zarar verir. Bulaşık makinanızı olabildiğince doğal yöntemlerle temizlemeye dikkat etmeniz gerekir. Bu sayede çok daha sağlıklı ve güvenilir bir şekilde makinanızın temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

Bulaşık makinası düzenli olarak temizlendiği zaman makinanın ömrü uzar ve bulaşıklarınızın daha iyi yıkanmasını sağlar. Sık sık bu İşlemleri tekrarlayarak bulaşıklarınızın daha temiz bir makinada yıkanmasını sağlayabilirsiniz. Bulaşık makinası temizliğini bu yöntemler sayesinde önemli ölçüde kolaylaştırabilirsiniz.

 

 

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