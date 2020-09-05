Burcu İsminin Anlamı Nedir? Burcu Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Burcu, Türkiye'de en çok konulan isimler listesinde 41. sırada yer alıyor. Ülkemizde yaklaşık 92 bin kişinin ilk ya da ikinci adı Burcu'dur. Bu ismin en yaygın kullanıldığı illerin başında ise İstanbul, Ankara Eskişehir ve İzmir geliyor.



Burcu İsmi Ne Demek?



1- Burcu İsminin Temel Anlamı: Bu kelime ''Itır'' sözcüğü ile eş anlamlı olup ''güzel, mis koku'' anlamına gelir. Genellikle çiçek ve ağaç kokularını tarif etmek için kullanılır.



Not: Burcu, cümle içinde insan ismi olarak kullanılıyorsa ilk harfi büyük yazılmalıdır.



Örnek Cümle: Yarın Burcu ve Aslı ile buluşacağız.



2- Burcu İsminin Deyim Anlamı:



Türkçe deyimler sözlüğünde 'Burcu Burcu Kokmak'' deyimi yer alır. Anlamı pekiştirmek ve güçlendirmek adına Burcu kelimesi ikileme olarak kullanılmıştır.



Örnek -1- Ön bahçedeki çiçekler burcu burcu kokuyor.

Örnek -2- Yeni aldığım güller odanın burcu burcu kokmasını sağladı.



3- Burcu İsminin Diğer Anlamlar:



Burcu Bulanmak:



Dilimizde birçok sözcük gibi Burcu kelimesi de farklı anlamlarda kullanılıyor. Halk ağzında Burcu kelimesi ''bir şeye çok üzülmek, dirayetini kaybetmek, ağlayacak hale gelmek, eski kuvvetini yitirmek'' manasına gelmektedir. ''Burcu Bulanmak'' bir kalıp olduğu için Burcu kelimesinin yanına Bulanmak fiili eklenmelidir.



Örnek -1- Geçen yıl yaşadıklarını hatırlayınca burcu bulandı. (çok üzüldü.)

Örnek -2- Onu ne zaman görsem burcum bulanıyor. (ağlayacakmış gibi oluyorum.)



Burcu İsmi Kuran'da Geçiyor mu?



Burcu ismi Türkçe kökenli olduğu için Kuran'ın hiçbir ayetinde geçmemektedir. Anlamı güzel ve telaffuzu kolay olduğu için kız çocuklarına isim olarak konulmasında bir sakınca yoktur.