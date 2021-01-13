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13.01.2021 - 10:02 |

Burun Akıntısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Burun Akması Karşısında Tavsiyeler...

Burun akıntısı, mevsimsel geçişlerle beraber ortaya çıkan ve genel olarak herkesin yakalandığı bir durumdur. Bununla beraber burun akıntısının neden olduğu, nasıl geçtiği gibi birçok konu İnternet çapında araştırılmaktadır. Peki, burun akıntısına ne iyi gelir? Burun akıntısı nasıl geçer? Burun akması karşısında tavsiyeler nelerdir? İşte burun akıntısı ile alakalı tüm detaylar.

Burun Akıntısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Burun Akması Karşısında Tavsiyeler...
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 Burun akıntısı; berrak sıvı, akışkan, daha yoğun mukus ya da bunların arasındaki bir kıvamda olabilmektedir.

 Burun Akıntısına Ne İyi Gelir?

 Burun akıntısı; soğuk algınlığının belirtilerinden biri olmakla beraber oldukça rahatsız edici bir durumdur. Buru akıntısına iyi gelecek, evde yapılabilecek yöntemler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 - Sıcak Buhar Banyosu Yapmak: Sıcak buharın çekilmesi, burun akıntısının azalmasına destek olur. Soğuk algınlığı yaşayan bireylerle yapılmış bir çalışmada buhar teneffüs eden bireyler, etmeyen bireylere göre daha hızlı iyileştiği belirtilmiştir. Buhar banyosu adına kaynar suyun içerisine türlü yağlardan 3 damla damlatıp, teneffüs etmek olumlu sonuç almayı hızlandırır. Buna okaliptüs yağı örneği verilebilir.

 - Bol Bol Sıvı Tüketimi: Burun akıntısıyla beraber burun tıkanıklığı durumu bulunuyorsa, bol bol sıvı tüketmek gerekir. Bu sayede burun boşluğundaki mukusların ve sinüslerin atılması kolay hale gelecektir.

 - Zerdeçal: Zerdeçal, burun akıntısı da dahil pek çok sağlık problemi adın yararlı etkilere sahiptir. Zerdeçalın oldukça güçlü antioksidan özelliğine sahip antiviral, anti inflamatuar ve anti bakteriyel özelliklere sahiptir. Bu yüzden burun akıntısının dışında soğuk algınlığı tedavisi için de oldukça etkilidir.

 - Sıcak Bitki Çayı Tüketimi: Sıcak bitki çayları, burun akıntısı adına oldukça faydalıdır. Bitki çaylarının bazıları, burun açıcı olabilmektedir.

 - Zencefil: Zencefil, türlü nedenlerle ortaya çıkan burun akıntısını rahatlatan bitkilerden birisidir. Zencefilin; antiviral, antioksidan, antifungal ve antitoksik özellikleri barındırması ile burun akıntısının daha hızlı geçmesi mümkün olmaktadır.

 Burun Akıntısı Nasıl Geçer?

 Burun akıntısının geçmesi için yapılacak durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 - Sıcak Uygulamalar: Burun ve yüz bölgesine gün içerisinde birkaç defa nemli, ılık bir bezin kullanılması burun akıntısının geçmesi konusunda faydalı olabilir.

 - Burun Akıntısına Sebep Olacak Etkenlerden Kaçmak: Vazomotor rinit veya alerjik durumlara bağlı olarak oluşan akıntının durdurulması adına tetikleyici durumlar tespit edilerek, bunlardan uzak durulması gerekir.

 - İlaçlar: Doktor açısından altta yatan sebebe ilişkin reçete edilecek ilaçlar, spreyler burun akıntısının geçmesine yardımcı olacaktır.

 Burun Akması Karşısında Tavsiyeler

 Burun akmasına karşı verilebilecek tavsiyeler;

 - Havada bulunan nemi arttırmak faydalı olabilir. Bu sayede burun akıntısı incelecek ve geçiş yolları içerisinde rahat bir şekilde hareket edebilir. Bunun adına havayı nemlendiren makine veya buhar makinesi kullanmak doğru olabilir.

 - Bol sıvı tüketmek, mukusun incelmesine yardımcı olacak, sinüs ve kulakların tıkanmasını engelleyecektir. Bitki çaylar, çeşitli çorbalar gibi pek çok sıcak sıvı tüketimi burun akmasını hızlıca geçirecektir.

 - Evdeki tozlar devamlı olarak alınmalı ve elektrik süpürgesiyle süpürülmelidir.

 - Evde özel filtresi bulunan hava temizleyicisi kullanılmalıdır. Bu sayede burun akıntısının önüne geçilebilir.

 - Bütün yastık kılıflarını, çarşafları, yatak kılıflarını sıcak suda ve sürekli şekilde yıkamak önemlidir.

 - Alerjik durumlara karşı basit önlemler uygulanmalıdır. Yastık kılıflarını tozdan koruyan kılıflar kullanmak faydalı olabilir.

 Burun Akıntısı Belirtileri ve Oluşumuna Neden Olan Durumlar

 Burun akıntısı belirtileri;

 - Geceleri kötüleşip, geçmeyen öksürük,

 - Boğazda kaşıntı,

 - Kötü nefes,

 - Aşırı tükürük veya mukus yutma şeklinde sıralanabilir.

 Burun akıntısı; burunda bulunan dokuların tahriş olmasını sağlayan veya burada oluşan iltihabi sürecin uyarılmasına sebep olan herhangi bir durumdan kaynaklanabilmektedir. Grip, soğuk algınlığı, türlü tahriş edici maddeler, alerjiler gibi pek çok durum burun akıntısına neden olabilecek durumlar içerisinde bulunmaktadır. Burun akıntısının diğer nedenleri de bulunabilir. Uzun süreli olarak geçmeyen burun akıntısı durumu varsa, alanında uzman bir doktora görünmek, hasta birey açısından oldukça önemli olacaktır.

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