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02.07.2020 - 18:26 |

Burun dolgusu ne kadar kalıcı? İşte merak edilenler

Ameliyatsız estetik uygulamalar arasında yer alan 'burun dolgusu'; burnunun kemerli olması, burun ucu düşüklüğü, travma sonrası kırık ile çökme ve asimetriden yakınanların tercihi oldu. Enjeksiyonla 10 dakikada düzeltilen burun, kişinin beğenmemesi halinde ise 5 dakikada eski haline getirilebiliyor. Peki, burun dolgusunun zararları var mı? Burun dolgusu ne kadar süre kullanılabiliyor? Burun dolgusunun yan etkisi var mı? Bilinmesi gerekenleri Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan anlattı

Burun dolgusu ne kadar kalıcı? İşte merak edilenler
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Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, burnunda doğuştan şekil bozukluğu olanların, travma sonrası burnunda eğrilik ve çökme oluşanların, burun estetiği ameliyatı sonrası burun ucu düşmesi sorunu bulunanların genel anestezi uygulanmadan sadece 10 dakikalık bir işlemle bu sorunlarından kurtulabileceklerini belirtti.

18 yaş üzeri sağlıklı herkesin burun dolgusu yaptırabileceğine dikkat çeken Dr. Erdoğan, gebelerin, emziren annelerin ve sadece haşimato tiroiditi, romatizmal hastalıklar gibi otoimmun hastalıkları bulunanların bu işlemi ilaç aldıkları aktif dönemde yaptırmamaları gerektiğinin altına çizdi.

Ameliyat ve anestezi korkusu olanlar da tercih ediyor

Burnunda doğuştan şekil bozukluğu olanların, travma sonrası burunda eğrilik yaşayanların, burun estetik ameliyatı sonrası burun ucu ile sırtında çökme, burun ucu düşmesi sıkıntısı bulunanların gönül rahatlığıyla burun dolgusu yaptırabileceklerini kaydeden Dr. Erdoğan, “Ayrıca burun ameliyatı olmaktan korkanlarla genel anestezi korkusu olanlar bu uygulamayı tercih edebilir" dedi.

Burun dolgusuyla burun kemerinin düzeltildiğini, burun ucunun kaldırıldığını ifade eden Dr. Erdoğan, “Böylelikle profilden  ve önden kemeri düzeltilmiş, ucu kalkık ve estetik ve doğal bir burun elde ediliyor. Nefes almada belirgin zorluk, içerideki kemik ve septum eğrilikleri, konka hipertrofisi gibi durumlarda kişinin mutlaka kulak burun boğaz uzman doktoruna başvurması gerekli" diye konuştu.

Burun dolgusu nefes almada rahatlık sağlıyor mu?

Burun ucu düşüklüğü, çökme, eğrilik gibi sorunların estetik kaygının yanı sıra pek çok kişide sağlık sorununa da neden olduğunu vurgulayan Dr. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Burun dolgusu ne kadar kalıcı İşte merak edilenler

“Burunda şekil bozukluğu nedeniyle nefes almak zorlaşıyor. Burun dolgusu ile bu sorunlar düzeltilirken hastanın nefes alması da bir miktar rahatlıyor. İşlem yapılır yapılmaz hasta daha rahat nefes almaya başladığını söylüyor."

Burun dolgusunun bir yan etkisi var mı?

Burun dolgusu uygulamasında hyalüronik asit kullanıldığını anlatan Dr. Erdoğan, “Bu uygulama enjeksiyonla yapıldığı için hafif bir morluk dışında hiçbir yan etkisi yok. Kullanılan hyalüronik asit dolguları ise kolaylıkla vücuda uyum sağlıyor. Hyalüronik asit vücudumuzda doğal olarak da var olan bir madde olduğu için yan etki oluşturmuyor" dedi.

Ameliyat ve genel anestezi riski olmadan acısız ve ağrısız 10 dakikalık uygulama ile hastanın hayal ettiği buruna kavuşabildiğini kaydeden Dr. Erdoğan, uygulamanın hastayı gündelik hayattan koparmadığına ve iş gücü kaybına neden olmadığına dikkat çekti. 

Eğer burun dolgusu beğenilmezse burun eski haline getirilebiliyor mu?

Burun dolgusu uygulamasının hem süre hem de yan etkiler açısından risksiz olmasının yanı sıra, sonucun beğenilmemesi halinde burnun eski haline getirilebilmesi yönünden de tercih edildiğini belirten Dr. Erdoğan, “Kişi eğer sonucu beğenmezse veya yeni burnundan sıkılırsa 5 dakika içinde kendi orjinal burnuna tekrar kavuşabilir" dedi.

Burun dolgusunun kalıcılığı ne kadar?

Burun dolgusu uygulamasının kalıcılığının 12-18 ay olduğunu da vurgulayan Dr. Erdoğan, “Zamanla buruna enjekte edilen hyalüronik asit vücut tarafından kullanılır ve dolgu eriyerek şekil verici etkisi azalır. Burun yavaş yavaş eski orjinal haline döner. Ancak en önemli nokta bu uygulamanın kalıcığı geçtiğinde burun eski haline döner. Yani eski halinden daha kötü olmaz. Dolgu etkisi azaldığında kişi uygulamayı tekrar ederek etkin süreyi uzatabilir" diye konuştu. 

 

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