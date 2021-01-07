Burundaki siyah noktalar nasıl geçer? Doğal yollarla temizleme yöntemleri

Siyah noktaların genellikle oluşum bölgelerinden biri olan burun, cilt altına itilen mikrop ve bakterileri oluşturmaktadır. Bir nevi cilt rahatsızlığı olan siyah noktalar, temizlenmediği takdirde çeşitli sıkıntılara sebep olmaktadır. Bu nedenle burun bölgesinin düzenli olarak temizliği yapılarak siyah noktalardan arındırılmalıdır.



Burundaki siyah noktalar nasıl geçer?



Burunda oluşan siyah noktalar, cildin yüzeyinde oluşan kirin geri itilmesi ile meydana gelmektedir. Bu nedenle düzenli cilt bakımının yapılması siyah nokta oluşumunun da önüne geçmektedir. Burunda oluşan siyah noktalardan kurtulmak isteyen kişiler sabah ve akşam olmak üzere kendisine cilt bakım rutini uygulaması önerilmektedir. Bunun yanı sıra buhar banyosu, siyah nokta bantları, kil maskeleri ve siyah maskeler de siyah noktaları gideren yöntemlerden biridir. Cildine buhar banyosu yaparak ardından siyah burun bandı kullanan kişilerde derinlemesine temizlik görülmektedir.



Siyah noktaları doğal yollarla temizleme yöntemleri nelerdir?



Evde doğal yolları ile siyah noktaları temizlemek isteyen kişiler ilk olarak cildi temizleyerek işe başlamaktadır. Temizlenen cilde yarım saat buhar banyosu uygulamak, hem burundaki hem de ciltteki hücreleri canlandırmakta, gözenekleri açmaktadır. Yapılan buhar banyosundan sonra siyah burun bantları yüzeydeki tüm siyah noktaları temizlemektedir. Ardından uygulanan yeşil kil maskesi siyah nokta oluşumunu engelleyen en etkili maske çeşitlerinden biridir.



2 yemek kaşığı kil ve 2 yemek kaşığı suyun birleştirilmesi sonucunda oluşan maske tüm cilde ve burun bölgesine uygulanmalıdır. Kil maskesinin çeşitleri bulunmaktadır. Kişinin cilt yapısına uygun olarak seçilen kil, siyah nokta ve sivilcelerden cildi arındırmaktadır.



Siyah nokta oluşumunun sebepleri nelerdir?



Günümüzde pek çok kişinin ciltte yaşadığı sıkıntılardan biri siyah noktalardır. Siyah nokta oluşumunun en temel sebebi ise cildin düzgün ve düzenli temizlenmemesidir. Cilt yüzeyine yapışan kir ve mikroplar ciltte kalarak siyah nokta ve sivilce oluşumuna neden olmaktadır. Bunun yanı sıra siyah nokta oluşumunun bir diğer nedeni ise düzensiz beslenmedir. Özellikle yağlı yiyeceklerin tüketilmesi cildin bozulmasına sebep olmaktadır. Siyah nokta oluşumuna neden olan yağlı ve şeker oranı yüksek besinler, sivilce oluşumunun da nedenlerinden birisidir.