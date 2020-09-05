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05.09.2020 - 05:38 |

Buse İsminin Anlamı Nedir? Buse Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Naif okunuşu ve hoş anlamı ile kız çocukları için en çok tercih edilen isimlerden biri olarak Buse öne çıkmaktadır. Aynı zamanda anlamı açısından internetten sıkça araştırılan isimlerden biridir. Peki, Buse isminin anlamı nedir? Buse ne demek, ne anlama gelir? İşte cevaplar.

Buse İsminin Anlamı Nedir? Buse Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Buse Farsça kökenli bir isimdir. Oldukça hoş ve alımlı bir telaffuzu olması ile sevilen anlamı ile beraber güzel bir isim olarak öne çıkıyor. Kız çocukları için kullanılan bu ismin rengi ise pembedir.

Buse Ne Demek?

Buse, ‘öpücük, etme ve öpüş’ anlamlarına gelmektedir. Eski zamanlarda Türkiye'de sözcük anlamı üzerinden de bu ifade ile kullanılıyordu. Günümüzde de hala geçerli olsa bile çok fazla değerlendirilen bir kelime değildir. Bunun yerine daha çok isim olarak kullanılır.

Buse kız çocukları için tek başına kullanılan bir isimdir. Ancak alternatif olarak başka isimler üzerinden de bir araya getirmek mümkün. Buse adı daha çok küçük ve masum bir öpücük kondurmak şeklinde ifade edilir. Yani diğer bir ifade ile masumiyeti anlatan bir anlamı olduğunu dile getirmek mümkün.

Bu sebepten dolayı kız çocuklarına hitap eden en güzel ve özel isimler arasında geldiğini söylemek mümkün. O yüzden eğer minik yavrunuza bir isim arayışı içerisindeyseniz, Buse adını değerlendirebilirsiniz.

Buse İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Özel bir isim olması ile beraber kız çocukları için son dönemlerde Buse adı oldukça fazla tercih ediliyor. Aynı zamanda merak edilen konular içerisinde Buse isminin Kur'an'da geçip geçmediği yer almaktadır. Buse Kur'an'da yer almaz.

Farsça kökenli bir isim olması ile uzun yıllardır Türkçede yerleşik olarak bulunan Buse adı, kız çocukları için kullanılan en güzel isimlerden biridir. Günümüzde en sık tercih edilen isimler içerisinde geliyor.

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