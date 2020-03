Doğru planlama yapmak

Kendini ne kadar tanıyorsun, tanıyor musun? Kendini geliştirmeye ne kadar vakit ayırıyorsun? Hayat koşturmacası içinde kendinle ilgilenmeye vakit bulamayanlardan mısın yoksa? Her ne koşulda olursa olsun kendine vakit ayırmaya çalışmalısın. Sen iyiysen iyi olur her şey. Klişeleri kenara bırakıp yapmak istediklerine odaklanmanın vakti sence de gelmedi mi? Bir süredir ara verdiğin veya henüz başlayamadığın ve yapmak istediğin her ne varsa onları düşünmenin bir tık ötesine geçirmen çok önemli. Ders çalışırken de yazarak çalışmanın etkisi büyüktür ve ardından sesli tekrar etmenin etkisi... Kendi yapılacaklar listeni oluştur ve sonrasında bunları sesli olarak okumaya başla. Hatta ayna karşısına geç ve gözlerinin içine bakarak söyle tümünü. Kendine önce sen inan. Bu listeyi hazırlarken de çok uzak planlar yapmamaya özen göstermelisin. Önceliğin gerçekleştirebileceğin kısa vadeli olanlar olmalı. Kısadan uzuna doğru bir planlama da yapabilirsin. Gerçekleşmesi en yakın olana öncelik verdiğinde planlarını kısa sürede gerçekleştirmenin mutluluğunu da yaşarsın. Oysa zordan başlarsan gerçekleşmesi uzun sürdüğünde hüsrana uğrayıp kendini salabilirsin. Bunu önlemek için plan sıralaması önemli. Her dilde ve her sektörde kullanılan "to do list"ler için harici satılan planlayıcılar da mevcut. Tercihine göre onlardan alabilir veya kendin istediğin gibi tasarlayabilirsin. Hangisini seçersen seç bir şekilde başlamalısın. Ağır da ilerlesen bu yolda, yeter ki ilerle. Önemli olan tek seferlik büyük hamle değil; küçük de olsa etkili ve devamlı hamleler yapmaktır.

İçinden gelen başlama hissini hiç kaybetme. Önceliklerini ve isteklerini belirleyerek vakit kaybetmeden bunları gerçekleştirmeye başla. İçi boş "başarabilirsin"ler yok. Gerçekten isteyip sıkı çalıştıkça başarabilirsin. Bunun için çalışmanın ne kadar önemli olduğunu kendine devamlı olarak hatırlat. Daha iyi odaklanmanı sağlayacaksa eğer günlük görebileceğin yerlere kendine küçük motive edici notlar bırakabilirsin. Bazen bunları görmek mutlu eder. En iyi öğrenme yollarından biri görsel hafızadır. İsteğine ulaşman için öğrenmen gerekenleri görselleştirerek aklında kalıcı olmasını sağlayabilirsin. İhtiyacına göre işitsel çalışmalara da yönelmen yardımcı olabilir. Senin için en doğru ve etkili çalışma şeklini belirleyerek kendini geliştirmeye başlayabilirsin. Böylece yavaş ve emin adımlarla ilerlediğin yolda her gün bilgilerine yenilerini katarak hedefine ulaşırsın.

Öncelikle planların, hedeflerin ve ulaşmak istediğin nokta her ne ise bunları yazıya ve şablona dökerek kendine çalışma stili belirleyerek işe başlayabilirsin. Sonrasında düzenli çalışma ile bir bir hedeflerini gerçekleştirmen mümkün. Bu yolda ben sana güveniyorum, sen de kendine güven ve başla. Eminim gerçekten istersen tüm isteklerini gerçekleştirebileceksin.

Sevgiyle kal.