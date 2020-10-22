Atardamarın içinde yer alan kan basıncı tansiyon olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda yüksek tansiyon ve düşük tansiyon ile beraber İdeal tansiyon ortaya çıkar. Özellikle tansiyonun çok yüksekte ve çok düşük çıkması belli başlı bazı hastalık belirtileri ortaya çıkarabilmektedir. Bunun yaşanmaması için ise dikkatli olunması gerekir.

Büyük/Küçük Tansiyon ve Normal Nabız Değerleri Kaç Olmalıdır?

Belirli aralıklarla pek çok insan en büyük hem de küçük tansiyon ölçümü yapar. Özellikle meydana gelen bazı belirtiler söz konusu olduğunda nabız değerleri ölçülür. Bu doğrultuda farklı cihazlar ile yapılan ölçüm eşliğinde, belli başlı bazı sağlık değerleri ön plana çıkmaktadır. İdeal tansiyon olarak da bilinen bu değer aralığı kişinin sağlıklı olup olmadığını göstermekte.

Büyük tansiyonun ortalama 120 ila 130 olması gerekir. Küçük tansiyon ise 70 ile 90 arasında değişkenlik gösterebilir. Gençlerde ve çocuklarda ise tansiyonun düşük çıkması normal olarak değerlendirilir. Fakat özellikle belli bir yaşı geçmiş olan kişiler adına tansiyonun normal değerleri dışına çıkması, ciddi bazı hastalıklar ile karşı karşıya bırakma durumunu yaşatabilir.

Boynun hemen alt kısmındaki atardamar üzerinde iki parmağı yerleştirmek suretiyle doğru aralık içerisinde nabız değerleri ölçülebilir. Bu durum en kolay tansiyon ölçümü imkanı sağlamaktadır. Ancak özellikle ister geleneksel ister otomatik cihazlar eşliğinde tansiyon ölçüm yapılması önemlidir. Tansiyona gereğinden büyük ya da gereğinden küçük çıkması durumunda, alınacak önlemler büyük öneme sahiptir. Bu açıdan sağlıklı bir insanda nabız 60 ila 100 arasında olmalıdır.