Büyüleyici triko stili

Konforlu ve şık bir stil sunan KNITSS triko hırka ve ceketler farklı uzunluklardaki modern formları ile her tarza uygun seçenekler sunuyor. Grafik desenli hırkalardan fermuar detaylı spor ceketlere, çarpıcı renk kombinleriyle tasarlanmış hırkalardan rahat kesim file örgülü spor hırkalara kadar çok geniş ürün seçkisi sunan KNITSS, özgür ruhlu kadınlara benzersiz bir kış görünümü vadediyor.

KNITSS ile bu kış, geometrik desenlere çağdaş bir yorum getiren ceket, palto, mont ve hırka koleksiyonunu ister düz ister desenli bir KNITSS triko etek veya triko pantolonu ile kombinleyip soğuk günler için güçlü bir görünüm elde edebilirsiniz.

KNITSS tasarımları; Akmerkez ve Akasya AVM mağazalarında, knitss.com’da ve Beymen İstinye Park, Beymen Zorlu AVM, Beymen Suadiye, Beymen Yalıkavak Marina ve Gizia Gate mağazalarında kadınlarla buluşuyor.