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14.03.2020 - 04:43 |

Ca Nedir? Ca Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Ca yani kalsiyum elementi, insan vücudunda özellikle kemik ve dişlerde etkin rol oynayan bir elementtir. Kalsiyum eksiğinde ciddi sorunlar oluşabileceği gibi fazlalığında da ciddi sorunlar oluşabilmektedir. Peki, Ca nedir? Ca kaç olmalıdır? Ca yüksekliği ve düşüklüğü nedenleri nelerdir? Detaylarıyla derledik.

Ca Nedir? Ca Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Vücudumuzda bulunan kalsiyum elementinin yaklaşık %99'u diş ve kemik yapısına katılmaktadır. Geri kalan %1'lik kısım ise kalp atışlarının düzenlenmesi, eklemlerin yapılandırılması, kanın pıhtılaştırılması, sinir sisteminde gerçekleştirilen onarımlarda görev almaktadır. Genellikle diş ve kemik yapılarının dışında, kanda ve yumuşak dokularda bulunmaktadır.

Ca (Kalsiyum) Nedir?

Kalsiyum, vücudun hemen hemen tüm işlevlerinde kan içerisinde çözünmüş olarak, gerçekleşen tepkimelere katılan, kas kasılması işlemlerinde etkin rol oynayan, kompakt olarak diş ve kemik yapısında önemli görevler edinen yaşamsal bir elementtir.

Ca (Kalsiyum) Kaç Olmalıdır?

- Vücutta bulunan kalsiyum elementinin kandaki normal değer aralığı 8.5 ile 1.03 mg/dL'dir.
- İyonize halde olan kalsiyum değer aralığı ise, 4.5 ile 5.6 mg/dL ya da 1.1 ile 1.4 mml/L olmalıdır.

Kalsiyum Yüksekliği

Vücutta kalsiyum elementinin olması gerekenden daha fazla miktarda olması durumudur. Diğer adı ise Hiperkalsemi'dir. Kalsiyum yüksekliği böbrek taşı oluşumu, kemik yapılarda zayıflama, beyin ve kalp fonksiyonlarında düzensizliğe ve bozulmaya sebep olmaktadır.

Kalsiyum Yüksekliği Nedenleri?

Kalsiyum yüksekliği genelde aşırı aktif olan paratiroid bezleri nedeniyle meydana gelir. Kalsiyum yüksekliğinin diğer sebepleri kanser, bazı ilaçlar, fazla kalsiyum tüketimi ya da takviyesi, bazı sağlık sorunları, D vitamini takviyeleri almaktır.

Kalsiyum yüksekliği bazı sorunlara neden olmaktadır. Osteoporoz, böbrek yetmezliği, böbrek taşı, anormal olan kalp ritmi ve sinir sistemi ile ilgili problemler kalsiyum elementinin yüksek derecede bulunmasından dolayı oluşabilmektedir. Kalsiyumun yüksekliğinde uygulanacak tedavi hastalığın durumuna göre ilaçlar ile ya da cerrahi tedavi ile gerçekleştirilebilmektedir.

Kalsiyum Eksikliği

Vücutta kalsiyum elementinin olması gerekenden daha az miktarda olması durumudur. Diğer bir adı Hipokalsemi'dir. Kalsiyum eksikliği, kan içerisinde bulunan kalsiyum seviyesinin litrede 2,3 mml (milimol) altına düşmesi ile gerçekleşir. Düşük kalsiyum derecesi katarakta, dişlerde gerçekleşen değişikliklere ve osteoporoza sebep olmaktadır.

Kalsiyum değerlerinin düşük olması ölümcül bir durum olabilir ve tedavi aşaması olmaz ise ölüme sebep olabilir.

Kalsiyum Eksikliği Nedenleri?

- Hormonal değişiklikler
- Çocukluk döneminde uzun süre devam eden düşük kalsiyum tüketilmesi
- Genetik faktörler
- D vitamininin eksikliği
- Böbrek hastalıkları
- Tiroid hastalıkları
- Sindirim sistemi bozuklukları
- Magnesyum eksikliği
- Yüksek kahve ve alkol tüketimi

 

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