Çalışan hamileler için beslenme önerileri

Kahvaltı günün kurtarıcısı

Yoğun bir günde ayakta kalabilmenin temeli kahvaltıdır. Kahvaltı öğününü atlamamalı, her gün kahvaltınızı yapmalısınız. Yumurta, süt, peynir gibi besinleri tüketmeli, çavdar ya da tam buğday ekmeğini sofranızdan eksik etmemelisiniz. Bu besinler kan şekerinizi düzenler ve protein ihtiyacınızı karşılar.



Ara öğünleri atlamayın

Hamilelikte kan şekeri değerlerinize dikkat etmelisiniz. Bunu az az ve sık sık beslenerek sağlamaya çalışabilirsiniz. Ana öğünlerinizi ara öğünlerinizle desteklemeli, farklı gıdalar tüketmelisiniz.

Çekmecelerinizi, çantalarınızı doldurmanızın vakti geldi. Yoğurt, kuru meyve, ceviz, fındık, badem sizin için doğru atıştırmalıklar olacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken nokta kuruyemişlerin miktarıdır. Kalori açısından zengin olan bu besinleri tüketirken miktarlarına özen göstermelisiniz.

Doymuş yağlardan kaçının

Yediklerinizde özellikle dikkat etmeniz gereken nokta doymuş yağdır. Yemeklerinizde sıvı yağlar tercih etmeniz sizin için daha sağlıklıdır. Zeytinyağı, fındık yağı ya da ayçiçeği yağı gibi sıvı yağlar doğru beslenmenin anahtarı olabilir.

Yemeklerden sonra çay içmeyin

Demir hamilelik için önemli bir mineraldir. Hamilelikte özellikle demir takviyesi alınırken yemeklerden hemen sonra içilen çayların demir emilimini engellediğini biliyor muydunuz? Hamilelikte, yemeklerden hemen sonra çay tüketimini durdurun. Eğer çay içmek istiyorsanız yemekten yaklaşık 45 dakika sonra limonlu açık bir çay tercih edebilirsiniz.

Yemekleri fırınlayın

Yağda kızartılmış besinler yerine fırınlanmış besinler sizin için daha iyi bir tercih olabilir. Öğle yemeğinde ızgara veya fırında et, tavuk, balık gibi yemekler tüketmekte fayda vardır. Derin ve soğuk su balıklarını, yüksek cıva içermesi sebebiyle tüketmemeniz gerekir. Onların yerine sardunya, istavrit, çinakop gibi balıkları tercih edebilirsiniz.

Bol su içip dinlenin

Hamilelikte kabızlık mühim bir sorundur. Sıvı alımına dikkat edin ve meyveleri iyice yıkayıp kabuklu olarak tüketin. Sebze ve salata tüketimi de burada anahtar bir rol oynar. Bol su için ve eve gittiğinizde dinlenin. Dinlenmek sadece uyumak değildir; eve geldiğinizde ayaklarınızı uzatın ve vücudunuzu dinlendirin.