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26.11.2020 - 13:40 |

Çam aÄŸacÄ± nasÄ±l süslenir?

Yeni yÄ±lÄ±n yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸu gÃ¼nlerde akla ilk gelen ÅŸey Ã§am aÄŸacÄ± oluyor. Evinize ayrÄ± bir hava katacak olan Ä±ÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l bir Ã§am aÄŸacÄ± hazÄ±rlamak istiyorsanÄ±z tam olarak doÄŸru yerdesiniz. Ã‡am aÄŸacÄ± nasÄ±l sÃ¼slenir sorusunun cevabÄ±nÄ± merak ediyorsanÄ±z sizler iÃ§in araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgilere gÃ¶z atabilirsiniz. Ä°ÅŸte Ã§am aÄŸacÄ± nasÄ±l sÃ¼slenir sorusunun cevabÄ±â€¦

Çam aÄŸacÄ± nasÄ±l süslenir?
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Yeni yÄ±lÄ±n yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸu gÃ¼nlerde akla ilk gelen ÅŸeylerden birisi de Ã§am aÄŸacÄ±dÄ±r. Ã‡am aÄŸacÄ± evlerde ve ofislerde bulunduÄŸu ortama ayrÄ± bir hava katar. Renkli ve Ä±ÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l bir Ã§am aÄŸacÄ± evinizde eÄŸlenceli bir hava saÄŸlar, iÅŸ yerlerinde ise bir motivasyon kaynaÄŸÄ± oluÅŸturur. Ã‡am aÄŸacÄ± sÃ¼sleme konusunda yardÄ±ma ihtiyacÄ±nÄ±z varsa ve Ã§am aÄŸacÄ± nasÄ±l sÃ¼slenir sorusunun cevabÄ±nÄ± merak ediyorsanÄ±z sizler iÃ§in araÅŸtÄ±rÄ±p bir araya getirmiÅŸ olduÄŸumuz bilgilere gÃ¶z atabilirsiniz. Ä°ÅŸte adÄ±m adÄ±m Ã§am aÄŸacÄ± nasÄ±l sÃ¼slenir sorusunun cevabÄ±â€¦

Ã‡am aÄŸacÄ± nasÄ±l sÃ¼slenir?

OdanÄ±za uygun boyutlarda Ã§am aÄŸacÄ± seÃ§in

Oda boyutuna uygun Ã§am aÄŸacÄ± seÃ§meniz gerektiÄŸini unutmayÄ±n. EÄŸer odanÄ±z bÃ¼yÃ¼kse bÃ¼yÃ¼k boylarda bir Ã§am aÄŸacÄ± seÃ§meniz daha uygun olacaktÄ±r. Ancak Ã§am aÄŸacÄ±nÄ± koyacaÄŸÄ±nÄ±z oda kÃ¼Ã§Ã¼kse daha kÃ¼Ã§Ã¼k boyutlarda Ã§am aÄŸacÄ± seÃ§meniz gerekir. KÃ¼Ã§Ã¼k boylarda Ã§am aÄŸacÄ± seÃ§erek zengin sÃ¼slemeler kullanmak Ã§am aÄŸacÄ±nÄ±zÄ± daha gÃ¼zel ve gÃ¶steriÅŸli bir hale getirecektir.

IÅŸÄ±klandÄ±rma

AÄŸacÄ±nÄ±zÄ±n daha gÃ¶steriÅŸli ve gÃ¶z alÄ±cÄ± olmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rmayÄ± da unutmamanÄ±z gerekir.

Ev yapÄ±mÄ± sÃ¼sler

Ã‡am aÄŸacÄ±nÄ±zÄ± sÃ¼slemek iÃ§in illa hazÄ±r alÄ±nan sÃ¼slerden kullanmanÄ±za gerek yok. Evde de Ã§am aÄŸacÄ± sÃ¼sÃ¼ yapabilmeniz mÃ¼mkÃ¼n. BÃ¶ylelikle Ã§am aÄŸacÄ±nÄ±z daha ekonomik ve Ã¶zgÃ¼n olacaktÄ±r.

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Ã‡am aÄŸacÄ± nasÄ±l sÃ¼slenir

Renkli toplar kullanÄ±n

Ã‡am aÄŸacÄ±nÄ±zÄ± renkli ve Ã§eÅŸitli toplarla da zenginleÅŸtirebilirsiniz. Ancak bu durumda birbiriyle boy olarak orantÄ±lÄ± toplarÄ± kullanmanÄ±z daha doÄŸru olacaktÄ±r.

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