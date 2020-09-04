Cansu İsminin Anlamı Nedir? Cansu Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Cansu isminin kökenine bakıldığında hem Türkçe hem de Farsça olduğu görülmektedir. Türk Dil Kurumu Güncel sözlüğünde ve farklı sözlüklerde anlamları belirtilmiştir. Genel olarak hayat veren su manasında kullanılmaktadır. Yeni doğan bebeklere verilen özel isimler arasında da yer almaktadır.



Cansu Ne Demek?



Cansu sözcüğü hem kelime hem de özel isim olarak kullanılmaktadır. Her iki kullanımda da benzer anlamları taşıdığı görülmektedir. Cansu kelimesi son yıllarda popüler şekilde özel isim olarak tercih edilmektedir. Cansu isminin bilinen anlamları şu şekildedir:

Taze olan, tazelik, körpelik

Canlı ve diri olma durumu, dinç

Hayat/yaşam veren su

Sevimli

Sevgili

Can suyu

Cansu kelimesi köken olarak Türkçe ve Farsçadır. Dilimize farklı dillerden girmemiştir. İki farklı kelime olan can ve su kelimelerinden birleşiminden oluşmuştur. Bu sebeple cana, insana hayat veren su olarak bilinmektedir.



Cansu ismi erkek ya da kız sembollerinden herhangi birini temsil etmemektedir. Bu sebeple hem kız hem de erkek çocuklarına bu isim verilebilmektedir. Cansu isminin analizine göre bu ismi taşıyan kişilerin özellikleri, karakter yorumu şu şekildedir:

Sabırlı

Güvenilir

Dürüst

Kibar

Centilmen

Doğa ve macera tutkunu

Cesur

Hırslı ve kararlı

Düzenli

Aceleden ve düzensizlikten hoşlanmayan

Detaylara dikkat eden

Sanat ve felsefeyle ilgili

Cansu İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Araştırıldığında Cansu isminin Kuran-ı Kerim'in herhangi bir yerinde geçmediği görülmektedir. Taşıdığı olumlu anlamlar bakımından İslam dininde bu ismin kullanılması caiz olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple anlamı uygun bulunan kişiler tarafından tercih edilebilir.