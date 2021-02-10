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10.02.2021 - 02:52 |

Çardak Yapımı Ve Malzemeleri: Asma Ahşap Çardak Yaptırma Maliyeti Nedir?

Çardak yapımları, geniş tasarım örneklerine ve modellerine sahip bir alandır. Çardak yapımı için gerekli fazla malzeme bulunmamaktadır. Ancak asma ahşap çardakların yapılması ustalık isteyen ve dikkat bekleyen çalışmalardır. Asma çardak yapımlarında maliyetler değişebilmektedir. Çardak yapımı için gerekli malzemeler nelerdir? Asma ahşap çardak yaptırmak için tutar ne kadar olacaktır? İşte, merak eden tüm detaylar.

Çardak Yapımı Ve Malzemeleri: Asma Ahşap Çardak Yaptırma Maliyeti Nedir?
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Çardak yapımlarında düz bir temel üzerine sabit bir ahşap inşası yapılmalıdır. Tasarıma uygun bir inşa sağlanması, ahşap çardaklar için önemli bir unsurdur.

Asma Ahşap Çardak Yaptırmanın Ücreti Ne Kadardır?

● Asma çardaklar görünümleri itibariyle beğenilmekte ve aileler için güzel bir alan var etmektedir.
● Çardakların yapımlarında tasarımlar, maliyetlerinde oldukça etkilidir. Asma ahşap çardaklar, görünümleri ve ustalığı gereği 5 bin ile 15 bin arası maliyetlere sahiptir.
● Asma çardakların farklı modelleri bulunmaktadır. Çardakların tasarımlarında ve ahşap üzerinde yer alan desenleri ustalıklarına göre değişebilmektedir.
Çardak Yapımı Malzemeleri

● Çardak yapımlarında en çok gerekli olan kaliteli ahşap kalasların olmasıdır. Tasarıma göre değişebilecek miktarda gerekmektedir.
● Çardak yapımı için gerekli alanın düz bir temel olması önemlidir. Daha sağlam olması için beton bir zemin ya da toprak zemine sabitlenmesi sağlanmaktadır.
● Çardakların iç tasarımları da önemli bir yer tutmaktadır. Çardakların iç kısımları için oturma alanları ve masalar gerekmektedir.
● Boyutlarına bağlı olarak değişen kişi sayısına oranla oturma yerleri ve masalar gerekmektedir.
● Çardakların mevsimsel olması ve kışlık kullanıma da uygun olmasına göre değişebilmektedir.
● Kış kullanımlarına uygun olması için su geçirmeyen, yalıtımlı çatıya ihtiyaç olacaktır.
Çardak Yapımı Nasıl Yapılır?

● Çardak yapımı için gerekli olan malzemeler toplandıktan sonra öncelikli olarak temel belirlenmelidir.
● Çardağın kış kullanımları için çardak yapımı, ayrı olarak yalıtımlı çatıda yapılmalıdır.
● Çardağın yapılmasında ahşapların modele uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
● Ardından çardağın modeline bağlı olarak birleştirilmeye başlanması gerekmektedir.
● Çardağın iskeletini oluşturmak, ilk öncelik olmalıdır. Ardından çardağın ayrıntıları tamamlanmaya başlayacaktır.
● Çardağın olacağı yerde yapılmaya başlanması halinde çardağın duruşuna bağlı olarak çalışma devam ettirilmelidir.
● Çardağın çatı kısmı, işin en ustalık isteyen kısmıdır. Bunun için ahşaplar, uygun hale getirilmelidir. Ardından birleştirilmeye başlanmalıdır ancak bu durum farklı şekillerde yapılabilmektedir. Seçenek ortam şartlarına ve imkanlarına bağlı olarak belirlenmelidir.

 

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