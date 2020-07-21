Çarkıfelek Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Çarkıfelek bitkisi adını Çarkıfelekgillerden alan diğer adı pasiflora olarak geçen ve çark şekline benzeyen çiçeklere sahip olan bir bitkidir. Bitkinin anavatanı Amerika kıtasıdır. Yaklaşık 400 kadar farklı Türe sahip olan Çarkıfelek bitkisi özellikle Peru Brezilya da teskin edici olarak kullanıldığını öğrenen İspanyol kaşifler tarafından keşfedilmiş bir etkiye sahiptir. İspanyol kaşifler bitkinin Avrupa'ya taşımasını sağlamış daha sonra bitki Avrupa'da bu özelliği ile tanınmıştır. Bu sebeple fazla kullanımı Çarkıfelek bitkisinin olumsuz yönü olarak bilinmektedir.



Çarkıfelek Bitkisi Anlamı



Çarkıfelek bitkisi Çarkıfelekgiller familyasına ait, yaprakları çarkıfeleği benzeyen anayurdu tropikal Amerika olan bir bitkidir. Çarkıfelek bitkisi tropikal Amerika'da 400 kadar farklı türe sahiptir. Oldukça farklı tre sahip Çarkıfelek bitkisi kullanım alanı oldukça geniş olan bir bitkidir.



Çarkıfelek Bitkisi Özellikleri Nelerdir?

Çarkıfelek bitkisi sarmaşık gibi dolanarak yetişen ağaçsı ve otsu özellik gösteren yaz boyu çiçek açan bir bitkidir.

Farklı renklerde çiçek rengine sahip olan çarkıfelek bitkisi pembe, erguvani veya kırmızı renkte iri yapılı çiçeklere sahiptir.

Sarmaşık yapısı özellikle binaların dışlarında kullanımı uygun özellik gösterir saksı ve bahçelerde yetişebilen Çarkıfelek bitkisi aynı zamanda nemli duvar diplerinde de yetişme özelliğine sahiptir güneş sever bahçe ve bahçe ve evlerde güneşi en çok alan alanda yetiştirilmesi uygundur.

Anavatanı Amerika olan Çarkıfelek bitkisi ılıman iklimlerde uyum sağlar.

Toprak ayrımı çok fazla yapmayan çarkıfelek bitkisi nemli topraklarda daha kolay yetiştirilir.

Çiçeklenmesinin artırılması istenen Çarkıfelek bitkisinde toprağın bakımı önem taşır.

Çiçeklenme döneminde suya ihtiyaç duyan Çarkıfelek bitkisi soğuk hava koşullarından da olumsuz etkilenir.

Çarkıfelek Bitkisi Faydaları Nelerdir?



Pasiflora olarak bilinen Çarkıfelek bitkisi faydaları da oldukça fazladır. İçki ve şerbet yapımında Çarkıfelek bitkisinden yararlanabilir. Kullanım alanı oldukça geniş olan bitkinin birçok faydası da bulunur. Bu sebeple birçok kişi bu bitkiyi tüketebilir.

Çarkıfelek bitkisi gerginlik ve endişeyi gidermeye yardımcı olur.

Sakinlik verir sinirleri yatıştırır.

Uyku problemi çekenler için çayı demlenerek içilebilir. Kronik uyku rahatsızlıklarını giderici etkiye sahiptir.

Parkinson ve histeri nöbetlerinde yatıştırmada etkisi vardır.

Zona hastalığı gibi sinir ağrıları bulunan hastalıklarda yatıştırıcı etkiye sahiptir.

Her ay adet sancısı çeken kadınlar için ağrının azalmasında yardımcı olur.

Çarkıfelek bitkisi hem bedeni hem zihni yatıştırıcı etkiye sahiptir.

Çarkıfelek Bitkisi Bakımı Nasıl Yapılır?



Çok fazla bakım istemeyen Çarkıfelek bitkisi özellikle soğuk aylarda soğuktan korunmalıdır. Nemli bir toprakta ve güneş alan bir yerde yetiştirilmelidir. Çok fazla toprak ayrımı yapmayan Çarkıfelek bitkisinin çiçeklenmesi için toprağın ayrıca vitamin desteğine ihtiyacı vardır. Aksi takdirde çiçeklenme olayı duracaktır. Ayrıca çok soğuk iklimlerde yetişmeyen Çarkıfelek bitkisinin donma riskine karşı da korunması gerekir.