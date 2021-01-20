Çatlak belirtileri nelerdir? Çatlak nasıl anlaşılır, tedavisi nasıl yapılır?

Çatlak, derinin gözle görülür bir şekilde incelmesi sonucu oluşur. Deri, gözle görülecek kadar incelir, zayıflar ve bunun sonucunda da yırtık görünümü alır. Sorunlu kısım, gözle görülebilir ve sağlıklı deriden ayrılır.

Çatlak belirtileri nelerdir?

Çatlak, derinin incelmesi, zayıflaması ve yırtık bir görünüm alması sonucunda oluşur. Deride yeni oluşan çatlaklar, koyu morumsu bir görünüme sahip olur. Zamanla bu çatlakların rengi açılır ve inci görünümüne gelir. Kişinin vücudundaki çatlakların rengi kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Deri çatlağı, daha çok gebelik döneminde hamile kadınların yaşadığı bir cilt sorunudur. Cilt görünümünü bozan bu durum, çeşitli tedavi yöntemleri ile tedavi edilebilir.

Çatlak nasıl anlaşılır?

Deride oluşan çatlak, gözle görülebilir bir cilt bozukluğudur. Çatlak, göğüslerde, karında, bacaklarda, kalçada, sırtta ve vücudun pek çok yerinde ortaya çıkabilir. Gebelik sürecinde karın bölgesinde yoğun bir çatlak görünümü oluşur. Büyük çatlaklarda genellikle kaşıntı ve yara oluşabilir. Çatlak oluşumunda hormonlar da çok etkilidir.

Çatlak tedavisi nasıl yapılır?

Çatlak tedavisi pek çok yöntem ile yapılabilir. Vücudun estetik bir şekilde tedavi edilmesi için tedavi yöntemleri de yıllar içinde çeşitlenmiştir. Çatlak tedavisine başlanacak olan evre, çatlak tedavisinde yakalanacak sonucu belirler. Tedaviye ne kadar çabuk başlanılırsa bir o kadar çabuk sonuç verir. Bu çatlakların çoğu kozmetik olarak giderilebiliyor. Kişiye öncelikle risk faktörleri ile ilgili doğru bilgi verilmesi gerekir.

Kişi çabuk kilo vereceği bir süreçte ise, vücudunun çeşitli yerlerinde oluşabilecek çatlaklar hakkında bilgilendirilmelidir. Çatlak tedavisinde asıl amaç, kolejen liflerin azalmasını önlemek ve bu liflerin uyarılmasıdır. Aynı zamanda tedavi ile birlikte deriye elastik özelliğini geri kazandırmak, çevre dokularda oluşan damar görünümünün azaltılması, pigmentasyon sorununun en aza indirilmesi ve derinin nem dengesini sağlamak amaçlanır. İğneli cihazlar, enjeksiyon ve kremlerle çatlak tedavileri yapılabilir.

Çatlak oluşum evreleri

Çatlak oluşumu, 4 evreden meydana gelir. Bunlar;

1. evre, yeni oluşan cilt çatlağını ifade eder.

2. evrede cilt çatlağı beyazlar ve stria bölgesinde çökme, açılma gibi sorunlar görülmez.

3. evrede açılmalar ortaya çıkar ve deride çizgilenme oluşur.

4. evrede ise, belirgin çatlak görünümü ortaya çıkar.





