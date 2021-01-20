Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Çatlak belirtileri nelerdir? Çatlak nasıl anlaşılır, tedavisi nasıl yapılır?
20.01.2021 - 13:53 |

Çatlak belirtileri nelerdir? Çatlak nasıl anlaşılır, tedavisi nasıl yapılır?

Deride oluşan çatlaklar, kadınları çok mutsuz eden ve estetik görünüm bozukluğu ortaya çıkaran bir hastalıktır. Bu hastalığın pek çok farklı tedavi yöntemi vardır. Halk arasında deri çatlağı olarak da bilinen stria, derinin dermis olarak adlandırılan tabakasında fazla gerilme sonucunda ortaya çıkan bir cilt sorunudur. Çatlak belirtileri nedir? Nasıl anlaşılır? İşte, tüm detaylar.

Çatlak belirtileri nelerdir? Çatlak nasıl anlaşılır, tedavisi nasıl yapılır?
ABONE OL

Çatlak, derinin gözle görülür bir şekilde incelmesi sonucu oluşur. Deri, gözle görülecek kadar incelir, zayıflar ve bunun sonucunda da yırtık görünümü alır. Sorunlu kısım, gözle görülebilir ve sağlıklı deriden ayrılır.

Çatlak belirtileri nelerdir?

Çatlak, derinin incelmesi, zayıflaması ve yırtık bir görünüm alması sonucunda oluşur. Deride yeni oluşan çatlaklar, koyu morumsu bir görünüme sahip olur. Zamanla bu çatlakların rengi açılır ve inci görünümüne gelir. Kişinin vücudundaki çatlakların rengi kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Deri çatlağı, daha çok gebelik döneminde hamile kadınların yaşadığı bir cilt sorunudur. Cilt görünümünü bozan bu durum, çeşitli tedavi yöntemleri ile tedavi edilebilir.

Çatlak nasıl anlaşılır?

Deride oluşan çatlak, gözle görülebilir bir cilt bozukluğudur. Çatlak, göğüslerde, karında, bacaklarda, kalçada, sırtta ve vücudun pek çok yerinde ortaya çıkabilir. Gebelik sürecinde karın bölgesinde yoğun bir çatlak görünümü oluşur. Büyük çatlaklarda genellikle kaşıntı ve yara oluşabilir. Çatlak oluşumunda hormonlar da çok etkilidir.

Çatlak tedavisi nasıl yapılır?

Çatlak tedavisi pek çok yöntem ile yapılabilir. Vücudun estetik bir şekilde tedavi edilmesi için tedavi yöntemleri de yıllar içinde çeşitlenmiştir. Çatlak tedavisine başlanacak olan evre, çatlak tedavisinde yakalanacak sonucu belirler. Tedaviye ne kadar çabuk başlanılırsa bir o kadar çabuk sonuç verir. Bu çatlakların çoğu kozmetik olarak giderilebiliyor. Kişiye öncelikle risk faktörleri ile ilgili doğru bilgi verilmesi gerekir.

Kişi çabuk kilo vereceği bir süreçte ise, vücudunun çeşitli yerlerinde oluşabilecek çatlaklar hakkında bilgilendirilmelidir. Çatlak tedavisinde asıl amaç, kolejen liflerin azalmasını önlemek ve bu liflerin uyarılmasıdır. Aynı zamanda tedavi ile birlikte deriye elastik özelliğini geri kazandırmak, çevre dokularda oluşan damar görünümünün azaltılması, pigmentasyon sorununun en aza indirilmesi ve derinin nem dengesini sağlamak amaçlanır. İğneli cihazlar, enjeksiyon ve kremlerle çatlak tedavileri yapılabilir.

Çatlak oluşum evreleri

Çatlak oluşumu, 4 evreden meydana gelir. Bunlar;

1. evre, yeni oluşan cilt çatlağını ifade eder.

2. evrede cilt çatlağı beyazlar ve stria bölgesinde çökme, açılma gibi sorunlar görülmez.

3. evrede açılmalar ortaya çıkar ve deride çizgilenme oluşur.

4. evrede ise, belirgin çatlak görünümü ortaya çıkar.



Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için atılımlarda bulunabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda hassasiyetler oluşabilir. Hayal gücünüze dayalı işlerde daha başarılı olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde iletişimden kaynaklı problemler çıkabilir. Gün içinde beslenmenize dikkat etmelisiniz. İşlerinizi daha iyi hale getirmek için çabalayacağınız bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları organize etmeniz gerekebilir. Eksiklikleri tamamlamak için uygun zamanlar olacaktır. Gün içinde fedakâr bir yapıda olabilirsiniz. Öğlen saatlerinde hayatınızda yenilik yapmak isteyebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek planlarınızla ilgili fedakârlık yapmak durumunda kalabilirsiniz. Aşk ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz zamanlar var. İşlerinizi detaylandırmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eksiklerinizi tamamlamak için zaman ayıracaksınız. İletişimden kaynaklı sıkıntılar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızla ilgili gelişmeler olabilir. Öğleden sonraki zamanlarda üstlerinizle ilişkileriniz önem kazanabilir. Karşıt fikirlerde olduğunuz insanlara karşı empati kurmanız gerekebilir. Farklı konularda yeni işlere girişmek isteyebilirsiniz. Mevcut işlerdeki eksikleri tamamlamanız gerekebilir. Bürokratik engellerle uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak için fırsatlar kovalayabilirsiniz. Kendiniz için yeni oluşumlar içinde olabilirsiniz. Özgürlük hissi içinde olacağınız zamanlar var. Beklenmedik konuşmaların içinde kalabilirsiniz. Akademik konular ilginizi çekebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için yakın çevrenizdeki kişilerle buluşma planlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz kalabalık olabilir. İkili ilişkileriniz önem kazanacaktır. Fazla ateşli davranabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilere karşı özellikle dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Sanatsal uğraşlar ilginizi çekebilir. Akışta kalmaya özen göstermeniz gereken bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evinizle ilgili konularda eşinizle farklı düşünceler içinde olabilirsiniz. Bazı konulara karar vermekte zorlanacağınız zamanlar var. Özgürlük konusunda fazla baskıcı davranabilirsiniz. Sakin kalmanız gereken durumlar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda eksiklikleri tamamlamak için fırsatlarınız olacak. Akşam saatlerinde sanatla ilgili programlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konularda fedakâr davranabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çaba sarf edeceksiniz. Bazı konuları düzeltmek durumunda kalabilirsiniz. Öğlen saatlerinde iletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmenizde fayda var. Özgürlüğünüz bugün daha önemli olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılık gereken konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sanatsal uğraşlar keyfinizi yerine getirecektir. Farklı konulara ilgi duyabilirsiniz. Evinizi düzenlemek için fırsat yaratabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar içindesiniz. Bazı konularda daha kolay risk alabileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konular önem kazanabilir. Babanızla ilgili olan konulara biraz daha dikkat etmelisiniz. Keyfinizi kaçırmamaya özen gösterin. Özgürlüğünüz için savaşmanız gerekebilir. İletişimden kaynaklı yanlış anlaşılmalar olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinize daha fazla eğilmeniz gereken bir gündesiniz. Eksiklerinizi tamamlamak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi meşgul edebilir. Kendinizi farklı işlere yönelmiş durumda bulabilirsiniz. Öğle saatlerinde iletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. İlgilendiğiniz konuları farklı tarafından alıp, ortamı sakinleştirebilirsiniz. Gün içinde ticari görüşmeler önem kazanabilir. Detaylara dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi konularda daha fazla mesai harcayabilirsiniz. Bütçeleme yapmak ve kendiniz için yeni yatırım paketleri hazırlayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eksikleri tamamlamak ve işlerinizi daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Sanatsal konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Nurzat Elmalı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Nurzat ElmalıRobot yardımıyla diz ve kalça ameliyatı daha güvenli
Lale Kaya
Lale KayaGüzellik ve estetik anlayışında Y kuşağı
Senem Aydın
Senem AydınAslı Melisa Uzun: Hayalim uluslararası çalışmaya devam etmek
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözYeni nesil fitness ve SEI JUNG
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaBurun estetiği en çok sorulan sorular?
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirTanışma
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekYöneticilik tuzağına düşmeden yönetmek
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluKovid-19'un yol açtığı psikolojik problemler
İç Mimar Nilay Eker
İç Mimar Nilay Eker2021 dekorasyon trendleri
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluKorkutuculuğa son ver!
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yirmilik diş belirtileri nelerdir? 20'lik diş ağrısı nasıl geçer, tedavi edilir?

Yirmilik diş belirtileri nelerdir? 20'lik diş ağrısı nasıl geçer, tedavi edilir?

Güneş alerjisi nedir, belirtileri nelerdir? Güneş alerjisinden kurtulmanın yolları

Güneş alerjisi nedir, belirtileri nelerdir? Güneş alerjisinden kurtulmanın yolları

Çocuklarda dikkat dağınıklığı belirtileri nelerdir? Nedenleri ve tedavi yöntemleri

Çocuklarda dikkat dağınıklığı belirtileri nelerdir? Nedenleri ve tedavi yöntemleri

Sağlıklı uyku için doğru yatak seçimi nasıl olmalı?

Sağlıklı uyku için doğru yatak seçimi nasıl olmalı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet