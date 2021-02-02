Çatlatma İğnesi Nedir, Ne İşe Yarar? Yumurta Çatlatma İğnesi Vurulduktan Kaç Saat Sonra Yumurta Çatlar?

Yumurta iğnesi, doğurganlık çağındaki kadınların yumurtalarının artırmasına neden olan iğne olarak bilinir. Tüp bebek tedavisindeki gaye yumurtalıkların geliştirilmesidir. Bu yüzden fazla yumurta üretmek amaçlanır. Yumurtalıklar regl döneminin 2. gününden sonra uyarılır ve olgunlaştıktan sonra 20 mm büyüdüğünde çatlatma işlemi uygulanır.



Çatlatma İşlemi Neden Yapılır?



Kadınlarda doğurganlığın devamı halinde belli bir plana göre hareket edilir. Çatlamayan yumurta haliyle sperm ile bir araya gelemez ve çocuk oluşmaz. Çünkü çatlamayan yumurta hücreleri salınmaz. Bu sorunları çözmek adına kullanılan bir iğnedir. Çatlatma işleminin uygulandığı kişinin gebe kalma ihtimali yüksektir.



Kısırlık tedavilerinde de sıkça kullanılan bu yöntem, kadın vücudunun sistemine uygun bir prensibe dayanır. Bu ilacın içeriğinde bulunan hCG hormonu kadın vücudunda bulunan LH ile aynı işlevi görür. Yumurtlama döneminde bazen yumurtanın gelişmesi ve büyümesinde sorunlar çıkabilir. Olgunlaşmış bir yumurtada ise bu çatlatma iğnesi kullanmanın herhangi bir sakıncası yoktur. Bu iğneler verildikten 32 saat sonra yapılacak işlemler yapılmaya başlanır.



Yumurta Çatlatma İğnesinin Sonrasında Durum Nasıldır?



Bu iğne birkaç farklı çeşitte üretilmektedir. Bazı iğneler kalça bölgesinden direkt kas içine, bazı iğneler de karın ya da koldan cilt altına uygulanır. İğne yapıldığı esnada ve yapıldıktan sonra biraz ağrı görülebilir. Bu durum geçicidir. İğne yapılırken sadece iğnenin girerken acısı hissedilir ve bu durum gayet normaldir. Az bir olasılık olan iğne ucunun kılcal damarı zedelemesi de görülebilir. Bu durumda iğne yapılan bölgede morarma meydana gelebilir.



Yumurta Çatlatma İğnesinin Yan Etkileri Var mıdır, Varsa Nelerdir?



Her işlemde olduğu gibi bu iğnenin de bazı yan etkileri de görülmektedir. Yumurtanın çatlamış olduğuna dair karın ağrısı, memelerde hassaslık durumu, cinsel isteğin artmış olması, vajinal akıntılar gibi yan etkiler normal olarak sayılabilir. Ancak bazı ağır yan etkiler de görülebilmektedir. Mide bulantısı, baş dönmesi, kusma, ateş, nefes darlığı, öksürük gibi etkiler buna örnek gösterilebilir. Bu durumda doktora başvurulmalıdır. Bu durum yumurtanın normalden fazla uyarıldığı anlamını taşımaktadır. Bu iğne yapıldıktan sonra hamilelik testini yapmak için regl döneminin geçmesi gerekir.