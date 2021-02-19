Çekiç Parmak (Malled Finger) Nedir? Çekiç Parmak Yaralanması Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Çekiç parmak deformesi basit önlemler ile kontrol altına alınabilmektedir. Fakat bazı durumlarda cerrahi müdahaleler gerekmektedir. Bu nedenle çekiç parmağın hangi sebepten hasar aldığı ve çekiç parmağın tedavi yöntemleri iyi belirlenmelidir.

Çekiç Parmak (Malled Finger) Nedir?

Mallet finger veya beyzbol parmağı gibi çeşitli sebepler ile ev ve ayak parmaklarında meydana gelen şekil bozukluğuna çekiç parmak adı verilmektedir. Çekiç parmak deformitesi el ve ayağın ikinci, üçüncü veya dördüncü parmaklarda meydana gelmektedir. Parmak sırtındaki tendonların hasar alması sonucunda orta eklemlerin kıvrılan parmak, çekiç görünümü aldığı için bu isim ile adlandırılır. Bu parmak ucuna darbe alınması veya kronik olarak eklem hareketlerinin aksamasından kaynaklanabilir.

Parmak esnekliği erken evrelerde korunabilmektedir. Özellikle erken evrede basit önlem ve uygulamalar ile bu rahatsızlık düzeltilebilir. Fakat önlem alınması ve tedavi edilmez ise bu şekil bozukluğu kalıcı olabilir ve ciddi cerrahi müdahaleler gerektirebilir.

Çekiç Parmak Yaralanması Neden Olur?

Bu rahatsızlık el ve ayak parmak uçlarının sert bir darbe alması sonucu oluşabilmektedir. Elde oluşan çekiç deformesi beyzbol oyuncularının parmak uçlarına top gelmesi sonucu meydana gelmektedir. Bunlar dışında ayak çekiç parmak deformesi ise uzun süre ayak parmağının içe bükülmesi ile parmak sırtındaki tendonların ve parmak eklemlerinin hasar görmesi sonucu oluşmaktadır.

Ayakta çekiç parmak yaralanmasının görülmesinin diğer bir nedeni ise ayağa uygun olmayan dar ayakkabıların uzun süre giyilmesi de olabilmektedir. Hasta ayakta oluşan bu yaralanma sonucunda hala dar ayakkabı giymeye devam eder ise deformite kalıcı olabilmektedir.

Çekiç Parmak Nasıl Tedavi Edilir?

Bu hastalığın tedavisinde parmak şeklinde oluşan yaralanmaya göre farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Erken evrede olan şekil bozukluklarında parmakta kırık yok ise hastaya 2 ay boyunca takılması gereken parmak ateli önerilir. Fakat açık yaralanmalar bulunuyor ise tedavide cerrahi müdahale gerekebilir. Bu ameliyatta hem kırılan kemiğin hem de zarar gören tendonun onarımı yapılır.