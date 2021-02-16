Çene Ağrısı Neden Olur? Çene Ağrısı Karşısında Yapılması Gerekenler...

Çene ağrısı genellikle birçok hastalığın başlangıcı olabileceği gibi yanlış hareketlerdim de meydana gelmektedir. Bu çene ağrısı şikâyeti daha çok kadınlarda karşılaşılmaktadır.



Çene Ağrısı Nedir?



Çene ağrısının birçok nedeni olduğu bilinmektedir. İlk olarak çene eklemi en çok açılan ve kolay hareketi ile bilinen bir eklem olmaktadır. Bu nedenle bireyler tarafında gün içinde en çok kullanılan organ olmaktadır. Aslında çene yapı olarak iki ye ayrılmaktadır. Bu çene yapısı alt çene ve üst çene olmaktadır. Alt çene yapı olarak üst çeneye göre daha büyüktür.



Bu nedenle alt çeneye büyük çene üst çeneye ise küçük çene denilmektedir. Bu çene yapılarının daha çok hareket anında karşılaşılan ağrılara çene ağrıları denir. Çene ağrısı bazı önemli hastalıkların nedeni olabilmektedir. Bireylerin sağlıklı ve uygun iletişim halinde bulunmaları için çene yapılarına dikkat etmelerinde fayda vardır.



Çene Ağrısı Neden 0lur?



Çene ağrısının birçok nedeni olduğu bilinmektedir. Fakat daha çok çene ağrısı şikâyeti ile gelen bireylerde bazı belirgin sorunlar görülmektedir. Bu sorunların başında çene ağrısı şikâyetinin nedeni olarak çiğnemenin uygun yapılmaması olmaktadır. Yani, bireylerin çenesinin ağrımasının nedeni yanlış ve zorlayıcı çiğneme hareketidir.



Yani bireyler zorlama halinde çenelerinde bazı çene yapılarını bozabilir. Bu bozulmalar kimi durumlarda hafifi incilimeler bazı durumlarda ise çıkma ve kırılmalar şeklîdedir. Bireyler her tülü çene ağrısında acil şekilde en yakın sağlık ocağı ile iletişime geçmesinde fayda vardır. Aksi takdir de yanlış ve hatalı durumlar ile karşılaşılması normal olmaktadır.



Bir diğer nedenleri arasında ise daha çok çenede meydana gelen konuşma faaliyeti olmaktadır. Bu durum ise çok fazla konuşan bireylerde meydana gelen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık kalıcı olabilir. Bu nedenle uzman bir dil ve konuşma terapistinden yardım almasında fayda vardır.



Çene Ağrısı Karşısında Yapılması Gerekenler



İlk olarak çene ağrısında karşın bir süre istirahat yapılması gerekmektedir. Bu istirahat sürecinde çok fazla konuşulmamasına özen gösterilmesinde fayda vardır. Çünkü çeneyi ne kadar az oynatır ise o kadar az acı hissedilir. Ve iyileşme süreci de o kadar artmaktadır. Devamında hala iyileşme görülmez ise bir uzman doktor tarafından muayene edilmesinde fayda vardır.



Bazı çene ağrıları sonucunda tam iyileşmenin ve çene ağrılarından kurtulması için uzman bir dil ve konuşma terapistiyle görüşmelidir. Bu sayede çene ağrısı şikâyeti ile başvuran hastalara çabuk ve etkili bir muayene yöntemi uygulanır.



Çene Ağrısı İle Karşılaşılmaması İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?



İlk olarak bireyler kendileri için çok fazla olan yiyecekleri zorlayıcı olarak tüketmemelidir. Yani yemek yeme esnasında küçük lokmalar halinde yemelerinde fayda vardır. Aşırı sert olan gıdalardan uzak durulmasında fayda vardır. Özellikle gün içinde çok fazla konuşulmaması da çene ağrısı şikâyetine karşı net bir çözüm olmaktadır.