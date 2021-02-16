Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Çene Ağrısı Neden Olur? Çene Ağrısı Karşısında Yapılması Gerekenler...
16.02.2021 - 13:26 |

Çene Ağrısı Neden Olur? Çene Ağrısı Karşısında Yapılması Gerekenler...

Özellikle yoğun tempoda çalışma hayatı olan bireyler çene ağrısı şikâyeti ile karşılaşmaktadır. Bu çene ağrısı şikâyeti sonucunda pek çok kimsenin aklına tehlikeli olup olmaması ile ilgili sorular gelmektedir. Bu soruların birçoğu ''Çene ağrısı neden olur? Çene ağrısı karşısında yapılması gerekenler'' şeklinde olmaktadır. İşte, merak edilen tüm detaylar...

Çene Ağrısı Neden Olur? Çene Ağrısı Karşısında Yapılması Gerekenler...
ABONE OL

Çene ağrısı genellikle birçok hastalığın başlangıcı olabileceği gibi yanlış hareketlerdim de meydana gelmektedir. Bu çene ağrısı şikâyeti daha çok kadınlarda karşılaşılmaktadır.

Çene Ağrısı Nedir?

Çene ağrısının birçok nedeni olduğu bilinmektedir. İlk olarak çene eklemi en çok açılan ve kolay hareketi ile bilinen bir eklem olmaktadır. Bu nedenle bireyler tarafında gün içinde en çok kullanılan organ olmaktadır. Aslında çene yapı olarak iki ye ayrılmaktadır. Bu çene yapısı alt çene ve üst çene olmaktadır. Alt çene yapı olarak üst çeneye göre daha büyüktür.

Bu nedenle alt çeneye büyük çene üst çeneye ise küçük çene denilmektedir. Bu çene yapılarının daha çok hareket anında karşılaşılan ağrılara çene ağrıları denir. Çene ağrısı bazı önemli hastalıkların nedeni olabilmektedir. Bireylerin sağlıklı ve uygun iletişim halinde bulunmaları için çene yapılarına dikkat etmelerinde fayda vardır.

Çene Ağrısı Neden 0lur?

Çene ağrısının birçok nedeni olduğu bilinmektedir. Fakat daha çok çene ağrısı şikâyeti ile gelen bireylerde bazı belirgin sorunlar görülmektedir. Bu sorunların başında çene ağrısı şikâyetinin nedeni olarak çiğnemenin uygun yapılmaması olmaktadır. Yani, bireylerin çenesinin ağrımasının nedeni yanlış ve zorlayıcı çiğneme hareketidir.

Yani bireyler zorlama halinde çenelerinde bazı çene yapılarını bozabilir. Bu bozulmalar kimi durumlarda hafifi incilimeler bazı durumlarda ise çıkma ve kırılmalar şeklîdedir. Bireyler her tülü çene ağrısında acil şekilde en yakın sağlık ocağı ile iletişime geçmesinde fayda vardır. Aksi takdir de yanlış ve hatalı durumlar ile karşılaşılması normal olmaktadır.

Bir diğer nedenleri arasında ise daha çok çenede meydana gelen konuşma faaliyeti olmaktadır. Bu durum ise çok fazla konuşan bireylerde meydana gelen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık kalıcı olabilir. Bu nedenle uzman bir dil ve konuşma terapistinden yardım almasında fayda vardır.

Çene Ağrısı Karşısında Yapılması Gerekenler

İlk olarak çene ağrısında karşın bir süre istirahat yapılması gerekmektedir. Bu istirahat sürecinde çok fazla konuşulmamasına özen gösterilmesinde fayda vardır. Çünkü çeneyi ne kadar az oynatır ise o kadar az acı hissedilir. Ve iyileşme süreci de o kadar artmaktadır. Devamında hala iyileşme görülmez ise bir uzman doktor tarafından muayene edilmesinde fayda vardır.

Bazı çene ağrıları sonucunda tam iyileşmenin ve çene ağrılarından kurtulması için uzman bir dil ve konuşma terapistiyle görüşmelidir. Bu sayede çene ağrısı şikâyeti ile başvuran hastalara çabuk ve etkili bir muayene yöntemi uygulanır.

Çene Ağrısı İle Karşılaşılmaması İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İlk olarak bireyler kendileri için çok fazla olan yiyecekleri zorlayıcı olarak tüketmemelidir. Yani yemek yeme esnasında küçük lokmalar halinde yemelerinde fayda vardır. Aşırı sert olan gıdalardan uzak durulmasında fayda vardır. Özellikle gün içinde çok fazla konuşulmaması da çene ağrısı şikâyetine karşı net bir çözüm olmaktadır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde planlarınızda değişiklikler olabilir. Gün içinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konular için çaba sarf edebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İlerleyen saatlerde daha bireysel aktiviteler yapmak sizi mutlu edebilir. İkili ilişkiler önem kazanacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde yoğun olmakla birlikte kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Bilemediğiniz olaylardan dolayı kendinizi ifade etmekte zorlanacağınız zamanlar var. Kontrolünüzü kaybedip yanlış kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Gün içinde ikili ilişkiler önem kazanabilir. Akşam saatlerinde koşullar daha akıcı.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelecektir. Bazı konularda farkındalık içinde olabilirsiniz. Düşüncelerinizin olgunlaşması için kendinize zaman vermelisiniz. Akşam saatlerinizi daha hareketli geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınız ön plana çıkabilir. Yöneticilerinizle aranızı iyi tutmak isteyebilirsiniz. Yeni sorumluluklar almak için karar aşamasında olabilirsiniz. Bazı konularda acele hareket etmemenizde fayda var. İkili ilişkilerinizde gelişmeler olabilir. Akşam saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu. Gün içinde işlerinizi tamamlamak sizin için iyi olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizle ilgili yeni şeyler keşfetmek isteyebilirsiniz. Olaylara farklı bakış açısıyla bakmak size iyi gelecektir. Bazı konularda bütünü görmek daha kolay olabilir. Sorumlu olduğunuz konuların tamamlanması için kararlar vermeniz gerekebilir. Yabancılarla ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ortaklı konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda krizler oluşabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Öğlen saatlerinde daha fazla çabalamanız gerekebilir. İşlerinizi olgunlaştırmak isteyeceksiniz. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Geçmişte kalan ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Karşınızdaki kişilerle olan iletişiminizde daha önce fark etmediğiniz konular gün yüzüne çıkabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde acele kararlar almamaya özen gösterin. İşlerinizi tamamlamak için çaba sarf edebilirsiniz. Akşam saatlerinde farklı ortamlarda bulunmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde çalışma ortamızda bazı değişiklikler olabilir. Sizi sıkıntıya düşürmesine izin vermemelisiniz. İş arkadaşlarınızla organize olmanız gereken bir gündesiniz. İşlerinizi tamamlamak için ilişkiler önem kazanabilir. Bazı konuları gözden geçirebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Akşam için yeni planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ikili ilişkilerinizde kendinizi çok daha iyi ifade edebileceksiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanma isteyebilirsiniz. Bugün enerjiniz yüksek. Keyif aldığınız konulara yönelmek size iyi gelecektir. Sevdiklerinize zaman ayırın. Akşam saatlerinde alternatif planlar olacaktır. Kendinizi akışa bırakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün aile içinde geçmişle alakalı konular açılabilir. Kendinizi bu olaylar içinde fazla tutmamaya özen gösterin. Tamamlamak zorunda olduğunuz işlerinize yönlenmeniz sizi daha rahat hissettirebilir. İkili ilişkilerinizdeki tutumunuz gün içinde önem kazanacaktır. Güven aradığınız yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Akıcı koşullar oluşacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerindeki iç sıkıntısı ilerleyen zamanlarda yoğun bir iş temposuna dönüşebilir. Sorumlu olduğunuz konularda yazışma ve konuşmaların olduğu bir gündesiniz. İletişimden kaynaklı problemleri büyütmemeye özen gösterin. Yakın çevre ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Akşam saatlerinde yaşayacağınız değişikliklerden etkilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Daha kontrollü olmalıyız. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıNeden Rinoplasti Yapılmalıdır?
Hakan Kütahya
Hakan KütahyaBaharda renkleniyoruz!
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirKolajen içeren besinler
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaKök hücreniz ile yıllara meydan okuyun
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorBotoks hakkında merak edilen sorular ve cevaplar
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluFekal inkontinans nedir?
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaHayatım roman olur
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluYeni alışkanlıklara doğru
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanHayatı kolaylaştırın!
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Prof. Dr. Şükrü YazarCildinizin güzellik iksiri: İksir 715
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yenidoğan Bebek Bakımı Nasıl Yapılır? Yenidoğan Bebekler Kaç Saat Uyur?

Yenidoğan Bebek Bakımı Nasıl Yapılır? Yenidoğan Bebekler Kaç Saat Uyur?

Şakak Nedir, Vücudun Neresidir? Şakaklarda Ağrı Neden Olur?

Şakak Nedir, Vücudun Neresidir? Şakaklarda Ağrı Neden Olur?

En Çok Yaşanan Uyku Problemleri Nelerdir? Uyku Sorunları İçin Hangi Doktora Gidilir?

En Çok Yaşanan Uyku Problemleri Nelerdir? Uyku Sorunları İçin Hangi Doktora Gidilir?

Hepatit A Nedir, Nasıl Bulaşır? Hepatit A Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Hepatit A Nedir, Nasıl Bulaşır? Hepatit A Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet