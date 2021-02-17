Çene Altı Ve Boyunda Lenf Bezi Şişmesi Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Lenf bezleri, vücutta olmayan ve vücuda ait olmayan yani yabancı maddeleri tanıyan özelliklere sahip bir organdır. Lenf bezleri; kafa arkasında, çene altında, boyun ön ve arkasında, kulağın ön ve arkasında, dirseklerin çevresinde, diz çevresinde, kasıklarda, koltuk altlarında, köprücük kesmiği üstünde ve göğüs ortası gibi yerlerde bulunmaktadır.



Çene Altında ve Boyunda Lenf Bezi Şişmesi Neden Olur?



Baş ve boyun bölgesi etrafında ortaya çıkan lenf bezi büyümeleri viral solunum yolu ile ilgili enfeksiyonlar sebebiyle meydana gelir. Streptokok adıyla bilinen bakterilerin solunum yolunda ortaya çıkardığı boğaz tahribat ve enfeksiyonu nedeniyle çene altı ve boyun etrafındaki bölgede lenf bezleri büyümesi ortaya çıkabilir.



Lösemi, lenfoma ve vücutta bulunan başka organlarda ortaya çıkan kanserlerin lenf düğümüne sıçramasıyla lenf bezi büyümesi ortaya çıkabilir. Nedeni romatizmal hastalıklar da olabilir. Kişinin kendisini savunma hücrelerinin kendi organ ve dokuların saldırısı sonucunda otoimmün hastalıklar nedeniyle de lenf bezinde büyüme ortaya çıkabilir.



Bunların yanında yağ ve karbonhidrat yapıda bulunan besin maddesinin vücutta korunması ile ilgili problemleri açıklayan depo hastalıkları, toksik madde ve çeşitli ilaçlara maruz kalma nedeniyle de lenf bezi büyümesi ortaya çıkabilir. İki ya da daha fazla vücut bölgesinde bulunan lenf bezlerinde şişme oluştuğu zaman, bu durum yaygın lenf düğümü (jeneralize) adını alır. Bir bölgede yer alan büyümeye göre daha ciddi durum ile ilişkisi bulunduğu için, jeneralize lenf düğümüne dikkat edilmesi gerekir.



Çene Altı ve Boyunda Lenf Bezi Şişmesinin Tedavisi Nasıldır?



Lenf bezi büyümesinin tedavisinde en önce altta yatan neden araştırılmalıdır. Bu tedavinin gidişatı hakkında bilgi verir. Şişen bezlerin olduğu bölgeye ağrılı ve hassas olduğu takdirde sıcak kompleks uygulanması ağrının daha rahatlatıcı bir duruma dönüşmesini sağlar. Doktor önerdiği takdirde ağrı kesici kullanılabilir.



Bunun yanında istirahat etmek de yararlı olur. Bakteriyel nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan büyümelerde antibiyotik kullanılması önemlidir. Çene altı ve boyunda oluşan şişmeler, solunum yolunda meydana gelen enfeksiyonlar ile ortaya çıktığı için antibiyotikle tedavi edilmesi gereken bir durumdur.