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17.02.2021 - 21:42 |

Çene Estetiği Nedir? Çene Estetiği Ameliyatı Hangi Sorunlardan Dolayı Tercih Ediliyor?

Çene şekli ve aynı zamanda yüz ile uyumu estetik açıdan büyük bir öneme sahiptir. Özgüven sahibi olmak ve güzel bir görüntü elde ederken sağlığı da korumak amaçlı ve çene şeklinin istenen noktaya gelmesi gerekir. Peki, çene estetiği nedir? Çene estetiği ameliyatı hangi sorunlardan dolayı tercih ediliyor? İşte bu konuda merak edilenler.

Çene Estetiği Nedir? Çene Estetiği Ameliyatı Hangi Sorunlardan Dolayı Tercih Ediliyor?
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Hem yaşamı daha sağlıklı bir noktaya taşımak hem de güzel bir görünüm elde edebilmek için, ortak şekilde çene estetiği ameliyatı gerçekleştirilir. Burada önemli olan fonksiyonel bir kullanım olanağı sağlamak ve yüz ile uyumlu güzel bir görüntü oluşturmaktır.

Çene Estetiği Nedir?

Genel olarak burun ile yüze uyum sağlaması için ele alınan özel ameliyatlara çene estetiği denmektedir. Aynı zamanda genel olarak çene ucu ameliyatları olarak da ifade edilir. Çünkü bu bölgeye yapılan müdahale ile beraber, yüzün bütünü üzerinden güzel bir görünüm yakalanır. Özellikle ağız kapanışında ve dişlerin sıralamasında sorun olmayan kişiler için yapılabilecek bir ameliyat olarak öne çıkar. Özellikle günümüzde dolgun, protez ya da vida ile beraber törpüleme biçiminde farklı yöntemler üzerinden uygulama ele alınabilmektedir.

Çene Estetiği Ameliyatı Hangi Sorunlardan Dolayı Tercih Ediliyor?

Özellikle bu konuda merak edilen önemli sorular içerisinde çene estetiği ameliyatını hangi sorunlardan dolayı yapılacak olmasıdır. Tabii bu durum pek çok etmene bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor.

- Yüzdeki şekil bozukluklarını gidermek için uygulanabilir.
- Estetik olarak yüz güzelleştirmek için ele alınır.
- Bir rahatsızlık sonucu uygulanabilir.
- Çenenin yüz asimetrisine uyum sağlaması için müdahale edilir.
- Çene ucu ameliyatı ile yüz şekli daha estetik bir noktaya ulaştırılabilir.
- Genetik olarak meydana gelen şekil bozuklukları düzeltilir.
- Birtakım kazalardan dolayı yaşanan sorunlara karşı estetik ameliyat uygulanır.

Bu ve benzeri farklı sebeplerden dolayı kişisel isteklere bağlı olarak çene ameliyatı estetik bir yapı altında ele alınır. Burada önemli olan daha işlevsel, fonksiyonel ve aynı zamanda yüz ile uyumlu estetik bir görünüm elde etmektir.

Çene Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Özellikle bir ortodontist desteği ile beraber çene ameliyatı uygulaması gerçekleşir. Böylece diş bozukluğu ve asimetrisi dağılmış kısımlar etkin bir şekilde ele alınarak güzel bir görüntü elde edilir. Çene ameliyatları genel olarak genel anestezi altında uygulanır. Özellikle tam teşekküllü bir hastanede ele alınması büyük bir öneme sahip olan ameliyatlar arasında gelir. Ameliyat sonrası ağrılar ise ağrı kesiciler ile beraber kas gevşeticiler üzerinden minimum noktaya indirilir.

 

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