Çene yapısı bozuklukları konuşmayı olumsuz etkiliyor!

Birçok kişi çiğneme ve konuşma esnasında sorun yaşadığı halde, bu duruma neden olan faktörleri bilmez. Halbuki; yaşanan bu sorunların nedeni çoğu zaman çene kemiklerine ait bozukluklarıdır.

Çene ve yüzde oluşan şekil bozukluklarının doğuştan olabildiği gibi kazalara, hastalıklara yada çocukluk dönemine ait yanlış alışkanlıklara (parmak emme, uzun süre biberon ve emzik kullanımı, kalem ısırma vb.) bağlı olarak sonradan da ortaya çıkabildiği belirtiliyor.

Alt çene ile üst çene kemiklerinin birbirine ve yüze göre uyumsuzluğu kişilerde hem estetik hem de fonksiyonel rahatsızlıklara yol açmaktadır.

Çene kemiği bozuklukları şu şekilde sıralanabilir:

-Alt veya üst çenenin birbirine göre kısa yada uzun, önde yada arkada olması,

-Yüzün normalden çok uzun olması ya da kısa olması,

-Ön dişlerin kapanamamasına yol açan açık kapanış bozukluğu,

-Alt çenenin çok belirsiz olduğu durumlar,

-Üst çenenin çok sarkık olmasına bağlı olarak diş etlerinin gülerken çok fazla görünmesi,

-Çene ucunu ilgilendiren şekil bozuklukları (asimetrik çene ucu vb.)

Bu tip problemleri olan insanlar estetik kaygıların yanı sıra çiğneme ve konuşmada da sorunlar yaşayabilirler. Ayrıca eklem bölgesindeki ağrılar ve eklem fonksiyon bozuklukları da karşılaşılan problemlerdir. Çene yapısında yaşanan fiziksel ya da estetik problemler kişinin yaşam kalitesini ve kendine güvenini etkilemektedir.

Günümüzde gelişen teknolojiler ile bu bozuklukların tedavileri kolay hale gelmektedir. İleri yaşlarda cerrahi tekniklerin, çocukluk ve ergenlik döneminde ise ortodontik/ortopedik tedavilerin çene kemiği bozukluklarını tedavi ettiği bilinmektedir.

Çene bozukluklarının tedavisi

Çene kemiklerindeki bozukluklar çocukluk ve ergenlik döneminde çeşitli ağız için ve ağız dışı apareylerle tedavi edilebilir.

Alt çenenin önde olduğu durumlarda chin-cap denilen çenelik, üst çenenin geride olduğu durumlarda face-mask (yüz maskesi ) apareyleri ile müdahale edilir. Üst çenenin önde olduğu durumlarda ise head-gear ile tedavi edilir. Bu apareyler mümkünse tüm gün, mümkün değilse akşamları en az 12 saat olacak şekilde kullanılmalıdır.Ağız içerisinden monoblok denilen aparey ile alt çenenin öne getirilmesi sağlanır.

Büyüme ve gelişim devam eden çocuklarda bu ortopedik apareyler etkili sonuçlar verebilmektedir.Büyümesi tamamlanmış erişkin bireylerde ise ortognatik cerrahi ile çeneler normal konumuna getirilebilir. Bu cerrahi işlemler tek çene yada her iki çeneye birden uygulanabilir.Çene ucunun silik olduğu durumlarda genioplasti cerrahi operasyonu ile çene ucu daha belirgin hale getirilebilmektedir.