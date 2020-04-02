Cep telefonunuz sivilce yapıyor olabilir

Cep telefonlarının tuvaletlerden daha fazla bakteri taşıdığını biliyor muydunuz? Evet, bu gerçekten iğrenç, ama cildiniz söz konusu olduğunda bu gerçeğin farkında olmak önemlidir.

Her gün yanaklarınızdan biri veya her ikisi de birçok bakteriye maruz kalır. Bu bakteriler cep telefonunuzdan cildinize geçerek sivilcelere ve siyah noktalara neden olabilir.

Cep telefonu ile ilgili cilt sorunlarının önlenmesinde ilk adım, cep telefonunuzu haftada en az bir kez bir temizlik maddesi ile temizlemektir. Bu, bakterilerin cep telefonunuzdan cildinize aktarılmamasını sağlar.

Sıra geldi cildinizi temizlemeye. Ne olursa olsun, telefonunuzu temizleseniz bile; cildinizi iki aşamalı bir temizlikten geçirmelisiniz. Cilt temizleme rutininizi, jel bir ürün ve tonik ile oluşturabilirsiniz.