Ceviz Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Ceviz suyu nasıl yapılır?

Ceviz, hem faydalı hem de lezzetli bir yiyecektir. Ceviz çok eski zamanlardan beri şifa kaynağı olarak kullanılıyor. Ceviz suyu ise, en az ceviz kadar insan vücuduna faydalı bir içecektir.



Ceviz Suyu Neye Yarar?



Ceviz suyunun insan vücuduna pek çok faydası vardır. Ceviz suyunun başlıca faydaları şunlardır; Ceviz suyunun en önemli özelliği, kötü kolesterolü düşürmesidir. Her gün aç karnına bir bardak akşamdan suda bekletilmiş cevizin suyunu içerek kolesterolünüzü düzenleyebilirsiniz. İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde kötü kolesterol dengelenir ve kalp sağlığı korunur. Düzenli ceviz suyu tüketmek, kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltır. Ceviz suyu sinir sistemini korur ve stresin azalmasına yardımcı olur. Ceviz suyu, anti stres özelliği taşır. Bu sayede sinirli ve stresli olduğunuz bir günün sonunda ceviz suyu tüketerek sinirlerinizin yatıştırılmasını sağlayabilirsiniz. Kalp sağlığını korur. Ceviz suyu düzenli kullanıldığı zaman kalp krizi riskini azaltır. Kalp damarlarının iyi işlemesine yardımcı olur.



Kansere karşı kalkan görülür. Cevizin, tek başına karşı koruyucu özelliği vardır. Ceviz suyu, karaciğeri güçlendirir. Karaciğeri güçlendirecek vitaminleri içinde barındırır. Tiroide iyi gelir. Tiroid hastalığı olanlar için ceviz suyu doğal bir ilaç görevi görür. Tiroid sorunu yaşayan kişilerin bol miktarda ceviz suyu tüketmesi gerekir. Sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi hızlandırır. Cevizin içinde bulunan yağ yakımını hızlandıran yağ özleri kilo vermeyi kolaylaştırır ve metabolizmayı hızlandırır. Düzenli ceviz suyu tüketmek, cildin parlaklığını korur. Cildin daha genç ve dinamik görünmesini sağlar. Aynı zamanda mantar, sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarının iyileştirilmesine yardımcı olur.



Ceviz Suyunun Faydaları



Ceviz, beyin sağlığını korumaya yardımcı olur. Ceviz suyu, kalp hastalıklarının oluşumunu önler ve kalp sağlığını korumada önemli bir görev üstlenir. Ceviz suyunun hem cilde hem de vücut sağlığına çok büyük faydaları vardır. Kilo vermeye yardımcı olan ceviz suyu, dozunda içilmelidir. Hamile kadınların ise ceviz suyu tüketmeden önce kesinlikle doktoruna danışması önerilir. Bir miktar cevizin suda bekletilerek elde edilen ceviz suyu, zayıflamadan cildi güzelleştirmeye ve kötü kolesterolü düşürmeye kadar pek çok faydası vardır.



Ceviz Suyu Nasıl Yapılır?



Akşam yatmadan önce bir bardak suyun içine kabuğu soyulmuş bütün bir ceviz koyarak sabaha kadar suyun içinde cevizi bekleterek ceviz suyu elde edilir. Ceviz suyunu sabah aç karnına içerek faydalarından daha çok yararlanabilirsiniz. Metabolizmayı hızlandıran ceviz suyu, kilo vermeyi kolaylaştırır. İçinde bulunan vitamin ve mineraller daha sağlıklı bir bünyeye sahip olmanızı sağlar.