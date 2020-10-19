Çeyiz Parası Nedir? 2020 Evlilik Yardımı (Evlenme Ödeneği) Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

Çeyiz parası, evlenme ödeneği de denilen, devletin evlenecek vatandaşlara sunduğu destektir. Çeyiz parası anne ya da babası vefat etmiş olan ve yetim aylığı alan kız çocuklarına SGK tarafından yapılan yardım ödemesidir.

Çeyiz Parası Nedir?

Çeyiz parası, evlenmek isteyen anne ya da babasını kaybetmiş olan kız çocuklarına yapılan devlet desteğidir. Evlenme sürecinde olan kişiye evlilik için gerekli olan hazırlıkları yapabilmesi için verilen maddi yardımdır. Çeyiz parası diğer adıyla evlenme ödeneği, başvuru yapan ve gerekli şartları taşıyan kişilere verilmektedir.

2020 Evlilik Yardımı ( Evlenme Ödeneği) Nasıl Alınır?

Evlenme yardımı almak için başvuru yapmak gerekmektedir. 01.10.2008 tarihinden sonra yetim aylığı almaya başlamış olmak ve başvurunun dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması gerekmektedir. Çeyiz parasını alabilmek için kişinin evlenmiş olması gerekmektedir. Çeyiz parası sadece yetim aylığı alan kız çocuklarına verilmektedir. Erkek çocukları bu destekten faydalanamaz.

Çeyiz parası tutarı 2 yıllık yetim maaşı toplamı kadar olmaktadır. Başvuru yapan kişinin başvurusu ve taşıdığı şartlar incelenir. İnceleme sonucunda çeyiz parası almaya hak kazanan kişiye ödemesi yapılır. Birden fazla kız çocuk olması halinde birisi bu destekten faydalandığında diğer kardeşin iki yıl beklemesi gerekmektedir. Kız kardeşlerden en son evlenen kardeş en fazla ödeneği almaktadır.

2020 yılı yetim aylığı 660 TL’dir. Çeyiz parası yardımı ise iki yıllık yetim aylığı maaşı toplamı olacak şekilde hesaplanmaktadır. 24 ay × 660= 15.840 tl olarak hesaplanıp ödemesi yapılmaktadır. Bu tutar her yıl değişen yetim aylığı miktarına göre değişiklik göstermektedir.

Çeyiz Parası Desteği Alma Şartları Nelerdir?

Anne ve babasından dolayı yetim aylığı alıyor olmak gerekir.

Yetim aylığı alan kız çocuğu olmak gerekmektedir.

İlk evliliğini yapmış olmak gerekir.

01.10.2008 tarihinden sonra sigortada yetim aylığı almaya hak kazanmış olmak gerekmektedir.

Başvuru dilekçesinin SGK ya vermiş olması gerekir.

Başvurudan önce resmi olarak evlenmiş olması gerekir.

Başvurudan önceki iki yıl içerisinde diğer bir kardeşin çeyiz parası desteği ödemesinden yararlanmamış olması gerekir.

SSK dışında 4A ya da 4B sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar da çeyiz parası alabilmektedir.

Çeyiz parası ödemesi bir defaya mahsus olarak yapılmaktadır.

Bu destek ödemesi sadece kız çocukları için geçerli olmaktadır. Erkek çocuklar için geçerli değildir.