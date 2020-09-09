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09.09.2020 - 13:08 |

Chihuahua Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Şivava Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler

Chihuahua ya da Çivava isimli köpek cinsleri dünyanın en tatlı ve en küçük türlerinden biri olarak yer almaktadır. Bu köpek ırkı ismini Aztek eyaleti olan Chihuahua'dan almıştır. Çoğu insan tarafından çok sevilmekte ve beslenmekte olan bir köpek türüdür. Sizler için Chihuahua köpek cinsi nedir? Chihuahua köpek cinsi karakter özellikleri nelerdir? Chihuahua köepk cinsi fiziksel özellikleri nelerdir? Sizler için araştırdık ve de derledik .

Chihuahua Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Şivava Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler
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Chihuahua köpek cinsi, günümüzde en fazla sahiplenilen köpek cinsleri arasında yer almakta olan ve ağırlığı yaklaşık olarak 0,5 kg ile 2,7 kg arasında yer alan bir köpek türüdür.

Chihuahua Köpek

Chihuahua köpek cinsi, kulakları iri olan bu köpek cinsi oldukça küçüktür. Ev ve apartmanlarda yaşayan kişiler tarafından oldukça sık olarak bakılmakta olan bir köpek cinsi olarak bilinmektedir. Bu köpeğin postu, çeşitli değişik renk karışımları halindedir. Chihuahua köpekleri cinsi genel olarak soğuktan nefret ederler ve titremeye başlayabilirler. Bu nedenle bu köpek cinsi serin havalarda mutlaka bir kazak giydirilmesi gerekmektedir.

Chihuahua Köpek Fiziksel Özellikleri

Chihuahua köpekleri cinsi genel olarak düz ve de kısa tüylü olmaktadır. Bazı cinsleri uzun kürklü ourlar bunlar yumuşak bir tarak ile her gün fırçalanmalıdır. Bu köpeklerin her iki tipinde de kulak ve de gözüne su kaçırılmamalıdır. Bu köpekler dikkat edilerek genelde ayda bir yıkanabilirler. Bu köpeklerin omuzdan yere kadar yüksekliği yaklaşık olarak en fazla 13 cm olmaktadır. Kulaklar düzenli olarak mutlaka kontrol edilmelidir ve bu köpeklerin kulakları iri olmaktadır. Tırnakları mutlaka kısa tutulması gereken bu köpek ırkı orta derecede bir tüy dökmektedir. Apartman hayatı için çok uygundur.

Chihuahua Köpek Karakter Özellikleri

Chihuahua köpek cinsi günümüzde iyi bir eşlik köpeği olmakta olup karakter özellikleri bakımından oldukça cesur, hayat dolu, sevgi dolu, kibirli ve de atılgandırlar. Bu köpekler verdiği sevginin karşılığını da almak isterler. Bu köpeklerin çevik oluşu sayesinde ayak altında kalmadan ya da ezilmeden seri manevralar yapmasına olanak verir. İnatçı ve de kıskanç olan bu köpekler ailesine ve de sahibine çok bağlıdır.

Sahiplerinin yüzlerini yalamayı çok severler. Sahibi dışında olan yabancılara çok şüpheci yaklaşan bu köpek ırkı yabancılar var iken her adım atışında sahibini takip ederler ve sahibine yakın olmak isterler. Ayrıca bu ırk eğer çok kızdırılır ise çocukları ısırmayı da seçebilir. Bu köpek ırkı oyun oynamayı çok severler ve kendi eşyalarına ve oyuncaklarına karşı aşırı derecede bir sahiplenme duygusu hissederler. Hatta oyuncaklarını bazı zamanlarda sahiplerine bile vermezler.

Chihuahua köpek cinsi oldukça inatçı bir köpek olup savunma için de keskin dişe güvenmek zorundadırlar. Bu köpekler çocuk köpeği değildir ve çocuklar ile oynamayı çok sevmezler. Gürültücü bir köpek olan bu ırk tuvalet eğitiminde biraz sabır isteyebilir. Diğer köpeklerden hiç hoşlanmama gibi eğilimi vardır ve hatta Chihuahua cinsi köpekler kendi ırklarını diğer ırklardan ayırabilir. Ancak çok iyi derecede sosyalleştirilmiş bir Chihuahua cinsi köpek her ırktan köpek ile anlaşabilir. Daha büyük olan köpeklere karşı da kendisini savunmayı çok iyi bilirler. Bu köpek cinslerinin egzersize ihtiyacı mutlak suret ile vardır.

Yavru Chihuahua Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler

Zaten küçük olan bu köpek cinsinin yavruları şirin küçük köpek cinslerini kucaklarda taşımak çok kolay olsa dahi yavru olanları düzenli olarak yürütülmelidir. Çünkü yavru köpekler bu sayede çok daha sağlıklı ve de daha zinde olacaklardır. Chihuahua köpekleri cinsi genel olarak soğuktan nefret ederler ve titremeye başlayabilirler.

 

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