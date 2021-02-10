Çiçek Yapımı: Karton Ve Kağıttan Çiçek Nasıl Yapılır?

Karton ve kağıt gibi malzemeler kolayca bulunabilir. Bu malzemeler ile eğlenceli ürünler yapabilirsiniz. Çiçek yapımı ise oldukça basit olan ve herkesin kolaylıkla yapabileceği ürünlerdir. Karton ve kağıt kullanarak birbirinden farklı çiçekler yapabilirsiniz. Bu çiçekleri süs için veya sadece saklamak için yapabilirsiniz.



Karton ve Kağıttan Çiçek Yapımı Malzemeleri



1. Karton veya kağıt

2. Makas

3. Yapıştırıcı ve bant

4. Maket bıçağı

5. Renkli el işi kağıdı

6. Çöp şiş



Karton ve Kağıttan Çiçek Nasıl Yapılır?



1. Öncelikle karton veya kağıttan eşit parçalar kesmeniz gerekiyor. Kestiğiniz parçaları bir kenara bırakın. Daha sonra çiçeğin sap kısmını yapmaya geçebilirsiniz.



2. Çöp şiş yardımı ile çiçeğin sapını oluşturmanız gerekiyor. Bunun için çöp şişin uzunluğunu kendinize göre ayarlayarak renkli el işi kağıdından yeşil renk ile kaplamalısınız. Yeşil dalı bu şekilde iyi bir şekilde oluşturmuş olursunuz.



3. Çiçeğin sapı oluştuktan sonra çiçeğin yapımına geçebilirsiniz.



4. Kestiğiniz parçaları yapacağınız çiçek türüne göre katlamanız gerekiyor. Örneğin, gül yapmak için önce büyük çukur bir karton ardından yaprakları için küçük parçaları yerleştirmeniz gerekiyor. Lale için ise çukur bir karton parçasını lale şeklinde keserek lalenizi oluşturabilirsiniz.



5. Yapmak istediğiniz çiçek türüne göre parça keserek ve bu parçaları yapıştırarak çiçeğinizi oluşturabilirsiniz.



6. Son aşamada ise çiçeğin sap kısmı ile çiçeği birleştirerek yapımı bitiriyorsunuz. Bunun üçün hazırladığınız çöpü ve çiçeği yapıştırıcı ile iyice tutturmanız gerekmektedir.



Çiçek yapmak oldukça kolay olan bir iştir. Ayrıca vaktinizi değerlendirmenizi sağlayan eğlenceli bir iştir. Çiçek yaparak hem vakit geçirebilir hem de eğlenebilirsiniz. Ayrıca çocukların gelişimi in oldukça önemli bir el işi olduğu bilinmektedir. Bunun için kağıt veya karton alarak son derece güzel ürünler ortaya koyabilirsiniz.