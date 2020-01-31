Çiçekleri çürütmeden saklamak için 3 yöntem

PEMBENAR ÖZEL

Anneler Günü, düğün-nikah zamanı, Doğum Günü, Sevgililer Günü veya herhangi bir özel günlerde alınan çiçekler zamanla sararmaya, solmaya ve çürümeye başlar. Böyle bir durumda çiçekleri mecburen çöpe atarız. Ancak sizin için paylaştığımız bu 3 yöntem sayesinde çiçeklerinizi çürütmeden uzun süre saklayabilirsiniz.

Kitap arasında presleme yöntemi

Malzemeler: İki ağır kitap (bir dizi sözlük de olabilir), mumlu kağıt ( parşömen kağıdı) ve makas.

Nasıl yapılır?

Çiçekleri çürütmeden saklamanın en kolay yöntemlerinden biri olan kitap arasında presleme. Bu yöntem kolay göründüğü kadar diğer yöntemlere göre daha uzun bir süreç sürdürebilir. Kitabı tam ortasını açın, kitabın içini korumak için sayfanın üzerine bir parça mumlu ya da parşömen kağıdı serin ve çiçeği sayfanın tam ortasına yerleştirin. Kitabı kapatın ve biraz daha baskı yapması için üzerine ikinci kitabı da koyun. Yaprakların tamamen kuruması yaklaşık bir ay sürecektir, ancak hafta bir kez mumlu kağıdınızı değiştirmeniz de fayda var. Çünkü presleme sırasında çiçeğin nemini emecektir. Kağıdınız ıslak kalırsa, çiçeğiniz çürümeye başlar.

Mikrodalga yöntemi

Malzemeler: İki ağır seramik tabak, kağıt havlu, makar ve mikrodalga.

Nasıl yapılır?

Çiçeğinizi eğer bir an önce kurutmak ve çürümesini engellemek istiyorsanız, mikrodalga tekniğini denemelisiniz. Bir tabağın üzerine iki kat havlu kağıt serin. Çiçeğinizi üzerine koyun ve diğer tabağın yüzü öne gelecek şekilde üzerine kapatın, sertçe bastırın. Bu şekilde mikrodalga fırına koyun ve çiçek kuruyana kadar bir dakika aralıklarla kontrol edin. Yanmasını önlemek için her dakika sonrasında kontrol ettiğinizden emin olun.

Havada kurutma yöntemi

Malzemeler: Lastik bant ve ip

Nasıl yapılır?

Çiçekleriniz kurumaya başladığında vazodan çıkarın ve hepsini bir arada tutmak için buketin saplarını bir arada tutacak şekilde bir lastik bant ile sarın. İpi alın ve bandın etrafına bağlayın. Fazla güneş almayan bir pencere kenarına baş aşağı asın. Kurutma işlemine yardımcı olması için pencereyi açıp içeriye temiz havanın girmesini sağlayın. Tamamen nemsiz bir hale gelene kadar yaklaşık iki hafta boyunca çiçekleri kontrol edin.