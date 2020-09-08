Ciğer Otunun Faydaları Nelerdir? Ciğer Otu Bitkisi Nerelerde Ve Nasıl Kullanılır?

Ciğer otu, genel olarak Asya ve Avrupa Bölgelerinin ılıman topraklarında yetişmekte olan ıslak ve de nemli kayalıklarda yetişen bir bitki türüdür. Bu bitki otu genelde gölgelik olan alanlarda verimli olacak bir şekilde yetişebilmektedir. Burada çok dikkat edilmesi gereken bir konu vardır oda ciğer otunun zehirli türlerinin de bulunmasıdır. Bu sebep ile hastalıkların tedavisi amacı ile bu bitkinin mutlaka bilinçli bir şekilde kullanılması gereklidir.



Ciğer Otunun Faydaları Nelerdir?



Ciğer otu, geçmişten bu yana genel olarak öksürük tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Düzenli bir şekilde kullanıldığı taktirde öksürüğü hızlıca kestiği söylenmektedir. Aynı şekilde kişinin göğsünün de yumuşamasını sağladığı bilinmektedir. Faydaları çok olan ciğer otu bu etkileri yardımı ile ayrıca boğaz ağrılarının da iyileşmesine destek olmaktadır. Akciğer temeli olan rahatsızlıkların iyileşme sürecine genel bir destek olmaktadır.



Bu ot kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde bulunan iltihapları daha hızlı bir şekilde kurutmakta ve iyileştirmektedir. Mide ya da bağırsakların sağlıklı bir şekilde düzenli olarak çalışma devamlılığına olanak tanımakta olup kişide oluşabilecek herhangi bir hazımsızlık, şişkinlik ya da gaz sıkışması gibi sık sık yaşanmakta olan sorunlara çözüm olmaktadır. Bu ciğer otu antiseptik özellikleri barındırmaktadır. Bu neden sayesinde mikroorganizma öldürücü bir etki yaratmaktadır. Bu nedenle kullanımı önemle tavsiye edilen şifalı bir bitkidir.



Ciğer Otu Nerelerde ve Nasıl Kullanılır?



Ciğer otu ülkemizde çok sık kullanılmakta olan bir bitkidir. Aynı zamanda bir süs bitkisi de sayıldığı için ciğer otu çiçekçilerde de karşımıza çıkabilmektedir. Fakat faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için ciğer otu almak isterseniz hiç şüphesiz ki güvenilir aktarlar da bu şifalı ottan bulunmaktadır. Bunun dışında aynı zamanda kullanıma hazır halde olan ciğer otunu doğal ürünler ile satan pek çok güvenilir online satış siteleri bulunmaktadır.



İyice araştırılıp güvenilen yerlerde bu ürünler alınabilmektedir. Ciğer otu çayı günümüzde genelde demlenerek tüketilmektedir. Kurutulmuş ya da tercihe göre ufalanarak paketlenmiş olan ciğer otu temin edildikten sonra kullanılacak olan ilk yöntem pek çok sayıda bitkide de olduğu gibi ciğer otu çayını demlemek olmaktadır.



Ciğer otu çayı günde bir ya da iki kez tüketilmesi gereken bir çaydır. Tarifine bakılacak olur ise kısaca, 1 su bardağı su kaynatılır ve kenara alınıp içine yaklaşık olarak 1 yemek kaşığı ciğer otu bitkisinden ilave edilir ve bu şekilde ortalama ateşin yüksekliğine bağlı olarak 15 dakika ya da 20 dakika demlenmesi beklenir. Sonrasında küçük bir süzgeç yardımı ile süzdürüp ciğer otu çayı elde edilmiş olur. Ayrıca bu ciğer otu çay şeklinde tüketilir ise bronşite iyi gelmektedir. Yaklaşık olarak Günde dört kez olmak şartı ile ortalama bir çay bardağı bu çaydan tüketmek bronşit ya da nefes darlığı gibi pek çok hastalığı iyileştirme yönünde kullanımı seviye edilmektedir. Tadı hafif buruk olan ciğer otu günümüzde pek çok kişi tarafından kaynatılıp sonrasında ise ezilerek de kullanılmaktadır. Bu şekilde püre haline getirilirse egzaması olan kişilere uygulanmakta ve iyi bir tedavi olmaktadır.