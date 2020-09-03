Cihan İsminin Anlamı Nedir? Cihan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Cihan Farsça kökenli, evren anlamına gelen bir isim çeşididir.



Cihan Ne Demek?



Cihan ismi dünya, evren anlamına gelmektedir bununla beraber bu ismin diğer bir anlamı dünya içerisinde yaşayan insanların hepsidir. Cihan isminin oldukça güzel anlamları bulunmaktadır kainat ve yer küresi anlamına gelen Cihan isminin kendine has özel özellikleri de bulunmaktadır. Bu isme sahip olan kişiler genel olarak açık sözlü ve iyi insanlar olmaktadır. Duyguları baskın olan bu ismin, hisleri de oldukça kuvvetlidir.



Kişisel özelliklerini oldukça net bir şekilde belirten bu isme sahip olan kişiler, hayatı severek ve coşkuyla yaşamaktadır. Cihan ismine sahip olan kişiler oldukça düşünceli, iyi niyetli ve merhamet sahibi insanlardır. Bu ismin en büyük özelliğinden biri ise sanatsal yönlerinin oldukça gelişmiş olmasıdır. Bu isme sahip olan kişiler oldukça yaratıcı ve üretken insanlardır. Bu isme olan kişiler maddi işleri kolay bir şekilde yönetebilir bununla beraber oldukça yaratıcı işler içerisinde hayatlarını keyifle geçirebilirler.



Cihan kelimesi, Farsça kökenli bir isimdir. Evren anlamına gelen bu kelime aynı zamanda da gök anlamı taşımaktadır. Dünya kelimesi ile de eş anlamlı olan cihan kelimesi evren, alem gibi de özel anlamlar barındırmaktadır.



Cihan İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Cihan ismi Kur’an içerisinde bulunmamaktadır, ancak bu ismin oldukça güzel anlamları bulunmaktadır. Özellikle kişiler çocukları için bu ismi rahatlıkla tercih edebilirler. Farsça kökenli olan bu isim kız ve erkek çocukları için tercih edilebilir. Yasaklı isimler listesinde bulunmayan Cihan ismi, caizdir ve rahatlıkla kullanılabilir.