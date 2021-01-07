Çikolata Kisti Nedir? Çikolata Kistinin (Endometriozis) Belirtileri Nelerdir?

Çocuk doğurma çağındaki kadınların yaklaşık% 15'inde, endometriyumun rahim dışında aşırı büyümesi olan endometriozis vardır. Bunlara çikolata kisti denir.



Çikolata Kisti Nedir?



Kist, sıvıyla dolu küçük bir kese veya küçük bir boşluktur. Bu sıvı kan, mukus veya farklı doku türleri olabilir. Bir yumurtalık kisti bu nedenle yumurtalık içinde veya üzerinde küçük bir kesedir. Doğurganlık çağındaki kızlarda ve genç kadınlarda oldukça yaygındır.



Bu kadınların yaklaşık yarısı herhangi bir rahatsızlık veya ağrı hissetmez, ancak endometriozis sıklıkla şiddetli kronik ağrıya neden olabilir ve kısırlık sorunlarına yol açabilir.



Kistler, bir zarla kaplı dokuda boşluklardır. Vücudun pek çok yerinde farklı nedenlerle oluşabilirler ve farklı maddelerle dolabilirler. Yumurtalıkta bir kistin ortaya çıkmasının da birkaç nedeni vardır.



Genellikle hormonal dalgalanmaların bir parçası olarak yumurtalıkta kistler oluşur. Bu, hormonal dengesizlikler veya ilaç tedavileri ile güçlendirilebilir. Bununla birlikte, bazı yumurtalık kistleri de bağımsız klinik görüntülerden kaynaklanır.



Çikolata Kisti Nasıl Teşhis Edilir?



Yumurtalık kistleri vajinal ultrason ile daha iyi tespit edilebilir. Bu genellikle jinekologda hasta kistin neden olduğu semptomları fark etmeden tesadüfen olur. Ultrason, kistin boyutunu belirlemek için de kullanılabilir. Bazı durumlarda pelvik muayeneler sırasında özellikle büyük kistler de palpe edilebilir. Belirtiler, döngü bozuklukları veya ağrı olabilir.



Menstrüasyon sırasında kan, rahim zarına geri dönmek için zorlanır. Bu durumun çoğu kadın için herhangi bir sonucu olmayacaktır. Bu mukoza zarı karın boşluğuna yerleşir ve orada gelişir. Bu nedenle şikayetler, özellikle ağrı şeklinde kendini gösterebilir. Kadınlık hormonları olan östrojenler, bu fenomenin gelişiminde önemli bir uyarıcı rol oynar.



Endometriozis menstrüasyon sırasında ortaya çıktığı için doğurganlık çağındaki kadınlar, 20 ila 40 yaş arasında bir zirve yapar. Hamilelik ve doğum kontrol hapı almak süreci olumlu yönde etkileyebilir.



Çikolata Kistinin (Endometriozis) Belirtileri Nelerdir?

Çoğu yumurtalık kisti asemptomatiktir. Çoğu zaman, küçük olduğunda kist jinekolojik konsültasyon sırasında tesadüfen keşfedilir. Büyürse, rahatsızlığa ve hatta gerçek pelvik ağrıya neden olabilir ve mesane veya bağırsakta baskıya neden olabilir.

Kadınların çoğu jinekoloğa anormal kanama (dönem dışı kanama) veya adet bozuklukları ile gelir. Alışılmadık derecede ağır, ağrılı veya düzensiz adet dönemleri oluşur.

Ancak bir kist bazen yumurtalığı kendi ekseni etrafında döndürerek kan akışında kesintiye ve yumurtalık nekrozu riskine yol açabilir. Bu, bulantı ve kusmayla birlikte şiddetli ve ani bir ağrıya neden olur. Bu durumda yumurtalığı kurtarmak için ameliyat etmek acildir.



Hemorajik içerikli bazı kistler, pelvik boşlukta kan efüzyonu ile şiddetli ağrıya neden olabilir. Bu efüzyon hasta için büyük ve ağrılı ise cerrahi tedavi gerekir.



Varlığından dolayı, bir kist yumurtaların normal olgunlaşmasını bozabilir ve dolayısıyla doğurganlık sorunlarına yol açarak çiftin gebeliği geciktirmesine neden olabilir.



Çikolata Kistinin Tedavisi Nasıl Yapılır?



Günümüzde çoğu prosedür laparoskopi ile yapılmaktadır (hava üflenmesinden sonra küçük abdominal kesilerden bir kamera ve cerrahi forseps sokulması). Menopoz sonrası dönemde nüksü önlemek için genellikle iki yumurtalık alınır.



Çocuk doğurma çağındaki kadınlarda sadece kistin çıkarılması için girişimde bulunulacaktır. Amaç, gelecekteki bir hamilelik için maksimum şansı korumak için yumurtalıkları olabildiğince korumaktır.



Mikroskobik inceleme kistin kanserli tarafını ortaya çıkarırsa, yakındaki lenf düğümlerini ve

peritonu çıkarmak için ikinci bir adım olarak ameliyat yapılmalıdır.



Önleme olarak, doğum kontrol hapı yumurtalıkların dinlenmesine yardımcı olur ve fonksiyonel yumurtalık kistlerinin oluşumunu engeller.