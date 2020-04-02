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02.04.2020 - 17:00 |

Cildiniz için en iyi yüz maskesi nasıl bulunur?

Güzellik rutininizde yeni favori adımınıza hazır mısınız? Yüz maskeleri, cildinizi besleyecek vitaminleri içerir. Ayrıca cildinize ihtiyacı olan nemi sağlamanın mükemmel bir yoludur. Maskeler, cildinizi sadece 10 veya 15 dakika içinde parlayan bir görünüme kavuşturabilir. Yüz maskeleri, kurudan donuk cilde, lekelere ve daha fazlasına kadar her türlü cilt probleminiz için kullanılabilir. Cilt tipiniz veya cilt probleminiz ne olursa olsun; size uygun yüz maskesini bulmak, cilt bakım rutininizde neden bir yüz maskesi kullanmanız gerektiğini öğrenmek ve bir yüz maskesinin en doğru yöntem ile nasıl kullanılması gerektiğini fark etmek için okumaya devam edin...

Cildiniz için en iyi yüz maskesi nasıl bulunur?

Yüz maskeleri ne işe yarar?

Yüz maskeleri, kısa bir süre içinde cildinize yoğun cilt nemlendirme ve yüksek düzeyde nem sağlamak için tasarlanmıştır. Bazı yüz maskeleri cilde sadece 15 dakika içinde büyük destek sağlar. İster bir kağıt, ister krem yapıda bir yüz maskesi kullanın; yüz maskeleri cildin tazelenmiş görünmesine ve muhteşem teninizin ortaya çıkmasına yardımcı olur.

Yüz maskeleri hem gününüzü hem de cildinizin görünümünü aydınlatmanın harika bir yoludur!

Yüz maskesi çeşitleri

Genellikle iki geniş kategoriye giren birçok farklı yüz maskesi vardır. Birincisi, tipik olarak bir kavanozda gelen ve kullanımdan sonra durulama gerektiren bir krem ​​maskedir. Buna alternatif olarak; yüzünüzün şekline uyan, giderek daha popüler hale gelen serumla ıslatılmış pamuk, ipek veya kağıt maskeler de tercih edilir.

Krem yapıdaki yüz maskeleri

Krem yapıdaki maskeler dünyasında, kilden antioksidanlara ve nemlendirici maskelere kadar birçok seçenek vardır. Krem maskeler, ürünü yüzün belirli bölgelerine uygulamanızı sağlar. Krem yapıdaki maskeler ile 'çoklu maskeleme' yöntemini uygulamanız oldukça kolay olacaktır. Yani 'T-bölgesi' için bir yüz maskesi, yanaklarınız ve çeneniz için başka bir yüz maskesi seçmekte özgürsünüz.

Kağıt maskeler

Kağıt maskeler, yüz maskesinin ikinci geniş kategorisidir. Kağıt maskeler yüzünüze tam oturur ve sadece 10 veya 15 dakikada cildinize yoğun nemlendirme sağlar. Kağıt maskeler tek kullanımlıktır ve cildinizde kalan ekstra ürünleri yıkamanıza gerek yoktur. Ekstra nem artışı için kalan ürünü cildinize nazikçe masaj yapabilirsiniz.

Cilt tipiniz için en iyi yüz maskesini seçmek

Cildiniz kuru, yağlı, normal veya hassas olsun, cildinizin özel problemlerine uyacak şekilde formüle edilmiş bir yüz maskesi bulabilirsiniz. İlk adım cilt tipinizi anlamaktır. Cildinizin ihtiyaçlarını daha iyi anladıktan sonra, cilt bakım rutininizi onlara uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. 

Kuru cilt tipleri için, hyaluronik asit gibi besleyici bileşenlerle formüle edilmiş nemlendirici bir yüz maskesi seçin. Hyaluronik asit cildin nem tutmasına yardımcı olur. Hyaluronik asit (veya sıklıkla bilindiği gibi HA) cilt bakım ürünlerinde en popüler bileşenlerden biridir. Dolgun, sağlıklı görünen cilt görünümünü arttırır.

Yüz maskesi nasıl kullanılır?

Maskelemeden önce, ilk adım cildinizin yüzeyindeki fazla kir, yağ ve kirleri temizlemek için yüzünüzü temizlemektir. (Maskenizin tüm bu lekelerin üstüne oturmasını istemezsiniz!)

Kağıt maskelerinin popülaritesinin bu kadar hızlı artmasının nedenlerinden biri, taşınabilir, tek kullanımlık ve kullanımda çok basit olmalarıdır.

Cildinizi temizledikten sonra, maske paketinizi açın ve doğru konumlandırma için göz ve maske kesiklerini bulun. Göz ve ağız kesiklerini yüzünüze oturtun ve yüz maskesini yüzünüze düzeltin. Yaklaşık 15 dakika sonra, maskeler tek kullanımlık bir ürün olduğu için yüz maskenizi çıkarın ve atın. Cildin yüzeyinde biraz fazla serum kalabilir. Durulamaya gerek yok, kalan ürünü cildinize masaj yapın. 

Maskeleme sırasında zaman geçirme konusunda fikirlere mi ihtiyacınız var? Meditasyon yaparken, bir gece dışarı çıkmaya hazırlanırken veya kitap okurken maske için kendinize vakit oluşturabilirsiniz.

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