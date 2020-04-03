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03.04.2020 - 14:25 |

Cildinizi çok fazla nemlendiriyor olabilir misiniz?

Her cilt tipinin hidrasyona ihtiyacı vardır. Cildinizin ihtiyaç duyduğu nemi sağlamanın en kolay yolu ise cildinize uygun bir nemlendiriciden yararlanmaktır. Ancak, bazen çok fazla nemlendirici kullanıp; istediğiniz etkinin olumsuz bir faktöre dönüşmesine neden olabilirsiniz.

Cildinizi çok fazla nemlendiriyor olabilir misiniz?

Cildinize nemlendirici uyguladığınızda tamamen emilmeli ve cildinize sızması çok uzun sürmemelidir. Ayrıca, ürününüz birkaç hafta değil birkaç ayda bitmelidir.

Yüz nemlendiricileri konsantre olacak şekilde tasarlanmıştır ancak daha fazla nemlendirici uygulamak daha iyi cilt sonuçlarına neden olmaz.

Aşırı nemlendirici kullanmak tıkanmış gözeneklere, siyah noktalara ve aşırı yağlanmaya sebep olabilir.

Cildinizi nemlendirmek çok önemlidir, ancak çok fazla uygulamak cildinizi olumsuz etkileyebilir. Çok fazla nemlendirici kullanmak, zamanla cildinizi tembel hale getirir, bu da cildinizi kendi başına daha az nem üretmeye teşvik eder. 

Aşırı nemlendirici kullanmak; cildinize yeterli su, lipit ve protein (cildin yapı taşları) olduğunu ve bu önemli cilt besinlerinin üretimini yavaşlatabileceğini gösterir. Bu da cildinizin daha kuru olduğu kısır bir döngüye dönüşebilir. Çünkü cildiniz artık daha fazla nemlendirmeye neden olan gerekli besinleri üretmemektedir.

Çok fazla nemlendirme nasıl önlenir?

Nemlendiriciyi az ve etkili bir şekilde kullanmanın yolu, cildinizin ölü cilt hücreleriyle kaplanmadığından emin olmaktır. Ölü cilt, cildinizin nemlendirmeyi emmesini zorlaştırır, bu nedenle bu tabakanın dökülmesi çok önemlidir. Cildinizin yüzeyindeki ölü hücrelerden kurtulmak için haftada en az bir kez nazik bir ürünle peeling yapmanızı öneririz.

Ardından, cilt tipiniz için az miktarda en iyi etkiye sahip nemlendiriciyi kullanın ve tamamen emildiğinden emin olun.

Çok fazla ürünle cildinizi aşırı uyarmaktan ve boğmaktan kaçının.

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