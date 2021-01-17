17.01.2021 - 23:47 |
Cildinizi neme doyuracak doğal maske tarifi
Kış aylarının gelmesi ile beraber soğuk havalar cildimizi kurutmaya devam ediyor. Kuruyan cilde ihtiyaç duyduğu nemi sağlamak ise büyük önem taşıyor. Medikal Estetik Uzmanı Songül Durur Zevzir, evde yapabileceğiniz nem maskesi tarifini paylaştı.
Cildin nemini kaybetmesi erken yaşta kırışmaya, cilt lekelenmelerine, cildin sistemini bozup fazla sebum üretmesine neden olur. Böylece hem sivilce hem de kırışıklık problemi yarayabiliriz.
İşte evde yapabileceğiniz kolay doğal nem maskesi...
Malzemeler
1 tatlı kaşığı bal
1 çeyrek muz rendesi
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 yumurta akı
Haftada bir olacak şekilde malzemeleri karıştırıp, 20 dakika kadar yüzünüze uygulayın. Daha sonra ılık su ile durulayın.