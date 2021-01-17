Cildinizi neme doyuracak doğal maske tarifi

Cildin nemini kaybetmesi erken yaşta kırışmaya, cilt lekelenmelerine, cildin sistemini bozup fazla sebum üretmesine neden olur. Böylece hem sivilce hem de kırışıklık problemi yarayabiliriz.

İşte evde yapabileceğiniz kolay doğal nem maskesi...

Malzemeler

1 tatlı kaşığı bal

1 çeyrek muz rendesi

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 yumurta akı

Haftada bir olacak şekilde malzemeleri karıştırıp, 20 dakika kadar yüzünüze uygulayın. Daha sonra ılık su ile durulayın.