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29.11.2019 - 15:22 |

Cildiye (dermatoloji) nedir, neye bakar? Deri ve zührevi hastalıklar bölümü doktoru (dermatolog) hangi hastalıklara bakıyor?

Sivilce, deri ve saç problemleri için birçok insan dermatolojiye gidiyor. Peki, cildiye (dermatoloji) nedir, neye bakar? Deri ve zührevi hastalıklar bölümü doktoru (dermatolog) hangi hastalıklara bakar?

Cildiye (dermatoloji) nedir, neye bakar? Deri ve zührevi hastalıklar bölümü doktoru (dermatolog) hangi hastalıklara bakıyor?

Çeşitli deri hastalıklarını, tırnak rahatsızlıklarını ya da egzama gibi problemleri yakından inceleyen, teşhisini ve yöntemini belirleyen dermatoloji hakkında tüm merak edilen tüm detayları sizin için araştırdık. İşte internette çok aranan "Cildiye (dermatoloji) nedir, neye bakar? Deri ve zührevi hastalıklar bölümü doktoru (dermatolog) hangi hastalıklara bakar?"
sorularının cevapları...

Cildiye (dermatoloji) nedir, neye bakar?

Birçok kişi sadece cilt problemleri için cildiyeye yani dermatolojiyi tercih ediyor. Ancak dermatoloji bölümü sadece ciltle değil, birçok deri hastalıklarını yakından inceliyor. Peki, dermatoloji nedir? Cildiye (dermatoloji) nedir, neye bakar?

Dermotoloji ne demek? 

Dermatoloji; deri, saç, tırnak, vücut giriş kapıları (ağız mukozası gibi) ve zührevi hastalıkların (cinsel yolla bulaşan hastalıklar) tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Deri bilimi olarak da adlandırılmaktadır. Hangi nedene bağlı olursa olsun eğer bir kişi böyle hastalıklardan yakınıyor ise hiç paniğe kapılmadan bir Deri ve zührevi hastalıklar bölümü doktoruna (dermatoloğa) başvurmalıdır. 

Dermotolog nedir?

Dermatolog, cilt hastalıkları ve cilt kanserlerinin tanı,  iyileştirme ve önlenmesi konusunda uzmanlaşmış bir tıp hekimidir. Dermatolog ismi verilen uzmanlar teşhisi kolay bir şekilde koyar ve hastaya uygun bir çözüm yolu önerirler. Bazen çözümün çok Kolay olabileceği unutulmamalıdır. Dermatologlar bebekler, çocuklar, ergen ve yetişkinlere her yaştaki hastalara uygun iyileştirme yöntemi önermektedirler.

Deri ve zührevi hastalıklar bölümü doktoru (dermatolog) hangi hastalıklara bakar?

"Deri ve zührevi hastalıklar bölümü doktoru (dermatolog) hangi hastalıklara bakar?" sorusunun cevabı birçok insan tarafından merak ediliyor. Cilt problemleri dışında Dermatolog Uzmanı çoğu kişinin bilmediği hastalıklarla yakından ilgileniyor. Peki,  dermotoloji hangi hastalıklara bakar?

Dermotoloji hangi hastalıklara bakar?

-Akne (sivilce)
-Mantar Hastalıkları: Ayak mantarı, gövde mantarı, tırnak mantarı, saç derisi mantarı, vajinal mantar enfeksiyonları
-Bakteriyel ve viral döküntülü hastalıklar (deride abse ve diğer inflamatuar hastalıklar, kızıl, kızamık, kızamıkçık, su çiçeği, zona)
-Paraziter deri hastalıkları (Saç biti, vücut biti, uyuz vs…)
-Alerjik cilt hastalıkları (Akut ve kronik ürtiker, ilaçlara bağlı cilt reaksiyonları, böcek sokmaları, gıda alerjileri, güneş ışınına bağlı hastalıklar ve alerjik reaksiyonlar)
-Egzamalar (Atopik, kontakt, nummular, dishidrotik, seboreik egzama)
-Sedef ve benzeri dermatozlar
-Saç hastalıkları (Lokalize, yaygın, ailevi saç dökülmeleri, saç derisi egzamaları, kepeklenme)
-Tırnak hastalıkları
-Dudak, dil ve ağız boşluğu hastalıkları (Tekrarlayan aftlar, uçuk, ve ağız içinde oluşan diğer hastalıklar)
-Pigmentasyon bozuklukları (Güneş lekeleri, çiller, vitiligo, gebeliğe bağlı lekelenmeler, geçirilen deri hastalıkları sonrası oluşan lekeler)
-Nasır ve siğiller
-Büllöz (içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden) hastalıklar
-Behçet hastalığı
-Benler (Nevuslar)
-Derinin iyi ve kötü huylu tümörleri
-Vasküler cilt hastalıkları, bacak ülserleri
-Bağ dokusu hastalıkları
-Sistemik hastalıkların cilt bulguları
-Yağ bezi hastalıkları
-Metabolik ve beslenme bozukluğuna bağlı cilt hastalıkları
-Psikolojik faktörlere bağlı cilt hastalıkları
-Genetik faktörlere bağlı çocukluk çağı cilt hastalıkları
-Fiziksel etmenlere bağlı dermatozlar (Isı ve sıcağa bağlı dermatozlar, soğuğa karşı oluşan aşırı reaksiyonlara bağlı dermatozlar, mekanik nedenlere bağlı dermatozlar, yabancı cisim reaksiyonları, iyonlaştırıcı ışınlara bağlı dermatozlar)

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

-Sfiliz (frengi)
-AIDS
-Genital siğiller
-Genital Herpes enfeksiyonu (uçuk)
-Gonore (bel soğukluğu)
-Klamidya ve mikoplazma enfeksiyonları

 

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