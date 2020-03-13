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13.03.2020 - 11:05 |

Cilt bakım rutininizi ilkbahar sezonuna uydurun

Kış bitiyor, yani daha sıcak, daha güneşli günler köşeyi dönmek üzere! Aylarca süren sert rüzgarlar ve kuru havalardan sonra, güzellik rutinimizin ciddi bir yenilenmeye ihtiyacı var. Güzellik revizyonu zamanı! Cilt bakımı, saç bakımı ve makyajı kapsayan, bakım günlerinize baharı getirecek o öneriler...

Cilt bakım rutininizi ilkbahar sezonuna uydurun

1. Cilt bakım rutininizi temizleyin

Havadaki düşük nem seviyeleri sayesinde cildiniz normalden daha kuru hissedebilir ve daha donuk görünebilir. Ancak bahar aylarında gel yapıda ve daha hafif bir nemlendirici kullanarak kışın ağır görüntüsünden kurtulabilirsin. Yeni nemlendiricini seçerken aynı zamanda cildinin görünümünü aydınlatmaya yardımcı olabilecek cilt bakım ürünlerinden yararlanabilirsin.

2. Cilt temizleyicinizi değiştirin

Yılın zamanından bağımsız olarak, cildinizi günde iki kez temizlemek her zaman iyi bir fikirdir. Hareket halindeyken kullanabileceğiniz bir yüz temizleyici arıyorsanız; misel sulardan yararlanabilirsiniz. Micellar su; kiri, yağı ve makyajı deriden uzaklaştırıp uzaklaştırmak için bir mıknatıs görevi gören küçük yağ molekülleri ile güçlendirilmiş, durulama gerektirmeyen nazik bir temizleme seçeneğidir.

3. Ağır kremlerden kurtulun

Ağır kreminizi su bazlı bir nemlendirici ile değiştirin. Hareketli rüzgarlar ve sürekli düşen kış sıcaklıkları daha ağır bir nemlendirici kullanmanızı gerektirse de bahar ayları, bu rutin için uygun değildir. Bu nedenle, yeni sezon için yeni bir nemlendirici seçme zamanı geldiğinde, su bazlı bir tane denemeyi düşünün.

4. Yüz maskeleri

Uzun, soğuk bir kıştan sonra, cildiniz ışıltıdan biraz mahrum kalmış olabilir. Kış cildini canlandırmanın en iyi yollarından biri; peeling yapmak ve haftada birkaç kez bir yüz maskesi kullanmaktır.

5. SPF'li ürünler

Geniş spektrumlu SPF kullanmak, yağmurlu, karlı ya da sıcak bahar günleri de dahil olmak üzere yıl boyunca kullanmanız gereken bir cilt bakımı uygulamasıdır. Güneş kremi, cilt bakım rutininizdeki - temizlik ve nemlendirmeden sonra - son adım olmalıdır, ancak zaman kazanmak için SPF'li bir nemlendiriciyi tercih edebilirsiniz.

 

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